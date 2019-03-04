Vanlı Öğrenciler, Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Üretti

Van’da bir grup lise öğrencisi, tamamen güneş enerji ile çalışan çift kişilik bir araç üretti. 16 bin TL’ye mal olan araç, saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

DHA’nın haberine göre, Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü’nde okuyan 11.sınıf öğrencileri Yasin Cırıt, Savaş Aslan, Ali Geylani ve Battal Arslan, bölüm öğretmeni Bünyamin Bayram ile birlikte güneş panelleri ile dört aküsü olan araç üretti.

Öğrenciler tarafından test sürüşü yapılan araç, 16 bin TL’ye mal oldu. Saatteki hızı 50 kilometre olan çift kişilik araç, depoladığı güneş enerjisi ile yaklaşık 150 kilometre gidebiliyor.

Aracı öğrencilerle birlikte tasarlayan elektrik elektronik bölümü öğretmeni Bünyamin Bayram, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz böyle bir proje ile bize geldiler. Biz de onlara yardımcı olduk. 6 aylık bir süreç içerisinde biz hem tasarımını, hem yapımını üstlendiğimiz güneş enerjisiyle çalışan bir araç ürettik. Aracın iskeletini normal demir profilden yaptık. Kaplamasını da fleksi maddeden yaptık ve üzerine de güneş panelleri bıraktık. Aracımız şu an çalışıyor. Biz bunu daha da geliştirip trafiğe çıkartacağız"

Güneş enerjisi ile çalışan araçta her biri 180 watt olan dört güneş paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde toplamda 720 watt enerji üretilebiliyor.

Öğrenci Yasin Cırıt, aracın tek çeker ya da dört çeker özellikte olduğunu söyleyerek, 3,5 saat boyunca kesintisiz olarak yol gidebildiğini belirtti.

“Van’da lise çapında ilk güneş enerjili aracı biz yaptık” diyen Cırıt, test sürüşlerinin başarıyla sona ermesinin ardından aracı trafiğe çıkarmayı düşündüklerini söyledi.