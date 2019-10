Vaporum'un Öncesini Anlatan Vaporum: Lockdown Duyuruldu

Fatbot Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Vaporum: Lockdown, PlayStation 4, PC (Steam), Switch, Xbox One, Mac OS ve Linux için duyuruldu. 2020 yılının başlarında çıkacak olan oyun, konu olarak Vaporum oyununun öncesini anlatacak.

Bilim insanı olan Lisa Teller rolünde, Arx Vaporum kulesinde yaşanan olayların ardından hayatta kalmak için mücadele edeceksiniz. Hikayenin geneli ana sorunu çözmek için oyunun geneline dağılmış olan parçaları bir araya getirmeye dayalı olacak. Dungeon Master, Eye of the Beholder ve Legend of Grimrock serilerinden esinlenilerek geliştiriliyor ve birinci kişi bakış açısından oynanan steampunk yapısında tek oyunculu bir oyun olacak.

İlk oyuna göre her birinin kendine özgü dayanıklılığı ve saldırı stili olan düşmanlar ile mücadele etmek durumunda olacağız. Mücadelemiz sırasında da kullanabileceğimiz birçok farklı silah ve teçhizat olacak. Bunları kullanarak ister kendi ordunuzu oluşturacak, isterseniz güçlediricileri ve daha fazlasını da yöneterek tek başınıza savaşabileceksiniz.

Senaryo boyunca sizi bekleyecek çeşitli bulmacalar da olacak. Bu bulmacaları reflekslere dayalı etkileşimli elementleri kullanarak çözmeniz gerekecek.

Vaporum: Lockdown için yayınlanan duyuru fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.