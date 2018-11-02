VAR Sistemi Sosyal Medyanın Dilinden Düşmüyor!

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez uygulanan Video Hakem Yardımcı Hakem Sistemi, ya da bilinen ismiyle VAR, yeşil sahalarda olduğu kadar sosyal medyada da sıkça kendine yer bulunuyor. Peki, kullanıcılar VAR hakkında ne düşünüyorlar? İşte Türk futbolunun gündemin düşmeyen VAR’ın sosyal medya yansımaları!

Yaz aylarında Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası ile rüştünü ispat eden VAR sistemi, futbolun en önemli yapı taşlarından biri olma yolunda ilerliyor. Buna rağmen sistem, ülkemizde son dönemlerde sıklıkla tartışılır hale geldi.

VAR’ın yüksek başarı oranı yakaladığı liglerde verilen veya verilmeyen kararlar ülke medyasında manşetleri süslediği gibi, sosyal medyanın da ana gündem maddesi haline geliyor.

Adba International’ın The Brand Age Dergisi için gerçekleştirdiği araştırma, Türk futbolseverlerin VAR hakkındaki sosyal medya konuşmalarını analiz etti.

Araştırmaya göre, 1 Haziran - 4 Ağustos aralığındaki lig öncesi dönemde taraftarlar uygulama hakkında sosyal medya üzerinden yüzde 73.3 oranında negatif paylaşım yaparken, VAR’ın Türkiye’de uygulamaya geçmesi ile birlikte negatif konuşma sayısı yüzde 88.1’e yükseldi.

1 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında VAR hakkında sosyal medyadaki içerik sayısının ise toplam 1.101.926 olduğu görülüyor.

Sistem Değil, Hakemler Eleştiriliyor

VAR sisteminin ülkemizde Dünya Kupası’ndaki karar başarılı sonuçlar vermemesinin en önemli sebeplerinden birisi de hakem performansı. Keza araştırma sonuçları, sosyal medyanın sistemi değil, hakemleri eleştirdiğini gösteriyor.

Sosyal medyadaki paylaşımların negatif-pozitif değerlendirilmesi yapıldığında Özgür Yankaya’nın yüzde 87 ile en fazla negatif konuşulma oranına sahip olduğu görülüyor. Halil Umut Meler de yüzde 60 negatif konuşulma yüzdesi ile Yankaya’yı takip ediyor. Eleştiri oklarından en az pay alan hakemin ise yüzde 30 ile Ümit Öztürk olduğu görülüyor.

Dünya Kupası’nda görev yapan hakemimiz Cüneyt Çakır VAR ile ilgili içeriklerde hakemler hakkında yapılan tüm paylaşımların yüzde 29.9’una sahip. Çakır’ın negatif konuşulma oranı ise yüzde 54.

Beş büyük takımın sosyal medyada VAR ile birlikte anılma oranları ise şu şekilde:

Beşiktaş: %25.8

Fenerbahçe: %14.3

Galatasaray: %12.2

Bursaspor: %10.6

Trabzonspor: %3.4

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