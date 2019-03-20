Vargonen Altyapısı ile Artık Çok Daha Hızlıyız! Sizleri de Unutmadık

Dünya üzerinde birçok farklı ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye'nin de en köklü ve kaliteli hosting firmaları arasında yer alan Vargonen ile yaptığımız anlaşma kapsamında; bundan böyle takipçilerimizi çok daha hızlı ve kesintisiz bir Tamindir.com deneyimi bekliyor. Anlaşma kapsamında Tamindir.com web sitemiz artık Vargonen firmasının yüksek performanslı sanallaştırma altyapısı üzerinde barındırılmaya ve hizmet vermeye başlayacak. Peki neden mi böyle bir karar aldık? Günümüzde internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artan web trafiğimizi sonuna kadar kaldıran, takipçilerimizin kullanıcı deneyimini çok daha üst noktalara taşıyabilecek, güvenli, kesintisiz ve standartlarımızı sonraki seviyelere çıkartabileceğini düşündüğümüz sunuculara sahip deneyimli bir firma ile çalışmanın, hem bizim için hem de takipçilerimiz için çok daha iyi olacağını düşündük. Bu noktada tabii ki siz takipçilerimizi de unutmadık.

Vargonen Hakkında

2000 yılında kurulan Vargonen 11.000+ müşterisi, 25 kişilik tamamen servise odaklanmış ekibi ve 7 farklı ülkeden 8 farklı servis noktası ile yüksek performanslı bir altyapıyı erişilebilir maliyetlerle dünyada birçok noktadan sunmaktadır. Güçlü SSD disklerle hızlandırılmış cloud tabanlı hosting servisleri, Türkiye lokasyonlu veri merkezleri üzerinden, ücretsiz yedekleme, ücretsiz hosting taşıma desteği ve yüzlerce farklı alan adı uzantısına sahip domain sorgulama hizmetleriyle kullanıcılarını kendisine çeken Vargonen ile Tamindir.com arasında uzun yıllar sürmesini temenni ettiğimiz ve internet ile ilgilenen takipçilerimizi de sevindireceğini düşündüğümüz bir hosting anlaşması imzalandı.

Kurulduğu 2004 yılından bu yana Türkiye’nin en önemli internet sitelerinden bir tanesi olmaya devam eden Tamindir.com, içerisinde barındırdığı binlerce program ve uygulama ile internet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Her gün yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Tamindir’in Vargonen sunucularına taşınması ile birlikte, internet sitemizin verdiği hizmetin kalitesinin artacağını da siz takipçilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız.

Tamindir takipçilerini de unutmadı

Türkiye’nin en büyük hosting firmalarından biri ile yapılan anlaşma sırasında Tamindir.com olarak sizleri yani takipçilerimizi de unutmadık. Halihazırda oldukça uygun fiyatlı hizmetler sunmaya devam eden Vargonen, Tamindir takipçilerine özel önemli bir de indirim yapmayı ihmal etmedi.

Bugünden itibaren Vargonen üzerindeki tüm hosting paketlerinde TAMINDIR20 koduyla yüzde 20 indirim kazanacaksınız. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında internet siteniz için çok daha iyi sunucuları ve sınırsız hosting avantajını kaçırmayın!