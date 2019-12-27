Vargonen'den Yeni Yıl Kampanyası! Tüm Hosting Paketlerinde %50 İndirim!

Tamindir olarak sizlere çok daha hızlı ve kesintisiz deneyim sunabilmek adına tercih ettiğimiz hosting şirketi Vargonen, Yeni Yıla özel efsane bir kampanya başlattı. Türkiye’nin bir numaralı hosting şirketi Vargonen, tüm hosting paketlerinde geçerli net yüzde 50 indirim uyguladı. Vargonen Yeni Yıl Özel Hosting Kampanyası’nı kaçırmayın!

Kullanıcıların hosting, alan adı (domain) ve kiralık sunucu ihtiyaçları için özel çözümler sunan hızlı ve kaliteli hosting şirketi Vargonen eşi benzeri görülmemiş yeni yıl özel hosting kampanyası ile karşımızda. Sınırsız Hosting, WordPress Hosting, Kurumsal Hosting ve Bayi Hosting paketlerine indirimli liste fiyatlarına ek olarak sepette anında net yüzde 50 indirim kampanyası ile rakipsiz fiyatlarla sahip olma şansına sahipsiniz. İndirimlerin standart satış fiyatları üzerinden uygulandığını, en doğru ve gerçekçi fiyatlar üzerinden hosting satın alacağınızı belirtelim. Peki, neden Vargonen hosting paketlerini tercih etmelisiniz? Vargonen hosting paketleri ne gibi avantajlar sunuyor?

Vargonen Hosting Paketlerinin Avantajları

Sınırsız Kaynaklar: Tüm web hosting paketlerinde sınırsız web sitesi açma, disk, trafik ve e-posta kaynakları ile hiç bir limite takılmadan tüm web projelerinizi barındırabilirsiniz.

Tüm web hosting paketlerinde sınırsız web sitesi açma, disk, trafik ve e-posta kaynakları ile hiç bir limite takılmadan tüm web projelerinizi barındırabilirsiniz. Ücretsiz cPanel ve Plesk: Hosting yönetiminde büyük kolaylık sağlayan, hizmetiniz üzerinde tüm işlemleri kolayca yapabileceğiniz Türkçe arayüze sahip, dünyanın en çok tercih edilen hosting kontrol panellerine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Hosting yönetiminde büyük kolaylık sağlayan, hizmetiniz üzerinde tüm işlemleri kolayca yapabileceğiniz Türkçe arayüze sahip, dünyanın en çok tercih edilen hosting kontrol panellerine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Yüzde 100 SSD Alt Yapı: Web sitenizin hızını etkileyen en önemli donanımlardan biri disk’lerdir. Vargonen sunucu alt yapısında standart mekanik diskler yerine, daha hızlı veri okuma ve yazma kapasitesine sahip olan SSD diskler kullanılmaktadır.

Web sitenizin hızını etkileyen en önemli donanımlardan biri disk’lerdir. Vargonen sunucu alt yapısında standart mekanik diskler yerine, daha hızlı veri okuma ve yazma kapasitesine sahip olan SSD diskler kullanılmaktadır. Performanslı Donanımlar: Projelerinizin performansı ve devamlılığını sağlamak amacı ile tüm sunucularımızda işlemci, RAM ve diskler en iyi performansı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Projelerinizin performansı ve devamlılığını sağlamak amacı ile tüm sunucularımızda işlemci, RAM ve diskler en iyi performansı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Yedekli Network: Hizmetlerinizin kesintiye uğramaması ve olası veri kayıpları yaşamamanız için sunucu ve network alt yapımızın tamamı yedekli olarak çalışmaktadır.

Hizmetlerinizin kesintiye uğramaması ve olası veri kayıpları yaşamamanız için sunucu ve network alt yapımızın tamamı yedekli olarak çalışmaktadır. Ücretsiz Teknik Destek: Web hosting hizmetiniz ile ilgili her türlü konuda sizlere yardımcı olmak için telefon, ticket ve canlı destek hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir ve çözüm odaklı destek hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Kampanyadan faydalanmak için tek yapmanız gereken, vargonen.com adresine gidip ihtiyacınıza uygun hosting paketini seçmek ve ardından sepet sayfasına gittiğinizde otomatik olarak indirimin uygulandığını göreceksiniz. Kampanyadan faydalanmak için herhangi bir adet sınırı yok. Kampanya boyunca dilediğiniz kadar hosting paketi satın alarak yüzde 50 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanya Katılım Koşulları