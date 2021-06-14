Uzayda Varlığı İmkansız Dev Yapı Keşfedildi!

Bilim insanları, uzayda varlığı imkansız dev yapı keşfettiğini duyurdu. Dünya'dan 3,3 milyar ışık yılı boyunca uzanan yay şeklindeki yapı, bilim dünyasını oldukça şaşırttı. Bilim insanları tarafından keşfedilen dev yapıya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Uzayda Keşfedilen Varlığı İmkansız Dev Yapı Ne Anlama Geliyor?

IndyTurk'teki habere göre Dünya'dan 3,3 milyar ışık yılı boyunca uzanan yay şeklinde bir yapı tespit edildi. Dev Yay (Giant Arc) olarak isimlendirilen yapının galaksi, galaktik kümeler ve oldukça fazla miktarda toz ve gazdan oluştuğu açıklandı.

Uzaydaki dev yapı, gözlemlenebilir evrenin yani mevcut zamanda Dünya'dan gözlemlenebilen cisim ve maddelerden oluşan bölgenin yaklaşık olarak 15'te birini kaplıyor. Dünya'dan 9,2 milyar ışıkyılı uzaklıktaki yapının çıplak göz ile görülmesinin imkansız olduğu belirtildi.

Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu yapı göz ile görülebilseydi Dolunay'ın 20 katı genişliğinde olurdu. Bu, kozmolojinin nereye bakarsanız bakın, evrendeki madde büyük ölçekte eşıt dağılır varsayımını hiçe sayıyor. Bu varsayım kapsamında yaklaşık olarak 1 milyar ışık yılının üzerinde hacme sahip alanlarda maddeler eşit dağılıyor. Keşfedilen yeni yapı ise bu eşiğin yaklaşık olarak üç katına denk geliyor.

Central Lancashire Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Alexia Lopez, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Lopez, yaptığı açıklamada, Dünya'dan 9,2 milyar ışıkyılı uzaklıktaki yapının kozmolojiyi altüst edebileceğini söyledi.

Lopez, keşit yaptığı esnada 120 bin civarında kuasardan yani yüksek enerjili galaksiden gelen ışığı kullanarak gökyüzünde yer alan nesnelerin haritalarını çıkarıyordu. Söz konusu ışık, Dünya ile kuasarlar arasında ilerlerken çeşitli elementler tarafından emiliyor ve bunun sonucunda izler kalıyor. Bu izler, araştırmacılara oldukça önemli bilgiler veriyor.

Doktora öğrencisi Alexia Lopez, kozmik harita çıkardığı esnada bir yapının görünmeye başladığını ifade etti. Lopez, galaksilerin şans eseri yay şeklinde sıralanma ihtimalini göz önünde bulundurarak üç adet istatistiksel analiz gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen üç analiz, söz konusu yapının gerçek olmama olasılığının yüzde 0,0003'ten daha az olduğunu gözler önüne serdi.

Oxford Üniversitesinde görevli astrofizikçi Subir Sarkar, gerçekleştirilen keşfe dair önemli bir açıklama yaptı. Sarkar, şu anda elde edilen kanıtların cesaret verici olduğunu fakat henüz ikna edici olmadığını söyledi.