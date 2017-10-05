Vatan Şaşmaz Cinayetinde Şok WhatsApp Gözaltısı

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz cinayeti sonrası çekilen olay yeri görüntülerini, intenette yayınlamakla suçlanan oyuncu Didem Ç. gözaltına alındı. Söz konusu görüntülere WhatsApp aracılığıyla ulaşan Didem Ç’nin, görüntüleri satmak için çeşitli basın kuruluşlarıyla WhatsApp üzerinden yazıştığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan cinayetin ardından bazı haber ajansları, odada çekilen görüntüleri paylaşmışlardı. Olay üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olay yerinde görevli bir polis memurunu gözaltına almıştı.

Görüntüleri yaydığı tespit edilen ve açığa alınan polis, verdiği ifadede, görüntüyü kendisinin çektiğini itiraf etmişti. Eşine kendisinin mesaide olduğuna inandıramadığı için görüntüleri çektiğini ifade eden polis, görüntüleri WhatsApp aracılığıyla eşine gönderdiğini söylemişti.

Soruşturmayı derinleştiren Savcılık, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem .Ç’ye gönderdiği, Didem Ç’nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internete yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti.

WhatsApp yoluyla görüntüleri satmaya çalışan Didem Ç, Konya’da yakalanarak İstanbul’a getirildi. Emniyette ifadesi alınan Didem Ç. daha sonra savcılığa sevk edildi.