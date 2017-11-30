Vatan Şaşmaz'ın Görüntülerini WhatsApp'tan Yollayan Polis İhraç Edildi

Beşiktaş’ta bir otel odasında cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz’ın cansız bedenin de bulunduğu bir videoyu internete sızdırmakla suçlanan polis için karar açıklandı. Emniyet Müdürlüğü, videoyu çeken ve eşine WhatsApp üzerinden gönderen polisi memurluktan ihraç etti.

Ağustos ayının sonlarında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’ta bulunan bir otelin onuncu katında ölü bulunmuştu. Olayın hemen ardından ise talihsiz bir olay yaşanmış, Vatan Şaşmaz ve katili Filiz Aker’in cansız bedenlerinin yer aldığı bir video, internette yayılmıştı. Videonun yayınlanmasından sonra Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatmış ve görüntülerin bir polis memuru tarafından çekildiğini tespit etmişti. Görüntüleri çektiğini kabul eden polis memuruysa işte olduğuna inanmayan eşini ikna ekmek için görüntüleri WhatsApp yoluyla eşine gönderdiğini söylemişti.

İtirafın ardından soruşturmanın başında bulunan Polis Başmüfettişi, “görüntüleri sadece eşime gönderdim, yayılması ya da satılmasıyla alakam yok” diyen polisi açığa almıştı. Yapılan soruşturmada, polis eşinin görüntüleri önce erkek kardeşine gönderdiği, kardeşinin de aynı görüntüyü kız arkadaşı D.Ç.’ye aktardığı ortaya çıkarılmıştı. Görüntünün eline geçmesinin ardından basın kuruluşlarıyla iletişime geçen D.Ç. isimli kadının, bu görüntüleri sattığı ve görüntülerin bu yolla yayıldığı da tespitler arasında yer almıştı.

Görüntüleri WhatsApp yoluyla birbirlerine gönderen polis memuru, polis memurunun eşi, erkek kardeş ve D.Ç. göz altına alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı. Adli kovuşturma devam ederken, Emniyet Müdürlüğü polis hakkında idari soruşturmayı tamamlamış ve gerekli işlemin yapılması için evrakları valiliğe göndermişti. İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulunda, başmüfettişin raporu, sanık ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından polisin ihraç edilmesine karar verildi. Karar polis memuruna tebliğ edilirken, polisin yargı yoluyla karara itiraz etme hakkının olduğu da bildirildi.