Vatandaşlardan Yoğun Talep Gören Hizmet e-Devlet'te

40 milyona yakın kullanıcıya ev sahipliği yapan e-Devlet, yeni bir hizmete daha kavuştu. Bundan sonra vatandaşlar ayda bir defa ücretsiz olarak Türkiye Bankalar Birliğine "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" yapabilecek.

Toplam hizmet sayısı 4 bine merdiven dayayan e-Devlet, anlık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilecek şekilde çalışıyor.

Vatandaşların kamudaki birçok işini internet üzerinden kolayca halletmesini sağlayan platform, yoğun olarak talep edilen yeni bir hizmete daha kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bankalar Birliği "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, bugün saat 18.30 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılıyor.

e-Devlet kullanıcıları, bu hizmet sayesinde "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet’te yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden bir tanesini seçtikten sonra, “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” hizmetini seçerek, “Kredi Limit ve Borç Bilgileri” veya “Çek Bilgileri” raporlarından birisini talep edebilecek.

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, talep yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi verilecek.

Söz konusu SMS’te kullanıcıların hazırlanan raporu indirmeleri için rapor şifresi yer alacak. Kullanıcılar, daha sonra e-Devlet kapısından giriş yapıp, “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilecek. Son olarak, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek.