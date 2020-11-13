Kamuoyu Araştırması Yapıldı: Vatandaşların Deprem Bilgisi Nasıl?

Vatandaşların deprem bilgisi nasıl? NG Araştırma tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Yapılan araştırmanın sonuçları haberimizde.

Vatandaşların Deprem Bilgisi Nasıl?

Araştırma 2 - 6 Kasım 2020 tarihleri arasında 15 yaş üzeri 2054 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Araştırma yapılan iller ve katılım oranı şu şekilde:

Araştırma yapılan iller Katılımcıların oranı İstanbul 45% İzmir 25% Kocaeli - Sakarya - Yalova 16% Düzce - Bolu 2% Van ve Çevresi (Hakkari - Ağrı - Bitlis) 5% Elazığ - Malatya 7%

Araştırmaya katılanlara deprem anında yapılması gerekenleri bilip bilmedikleri soruldu. Vatandaşlar tarafından şu yanıt verildi:

NG Araştırma tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Araştırmamızda %13 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken %37'si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. %44 medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken %6'lık oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi."

Araştırmada sorulan sorular ve vatandaşlar tarafından verilen yanıtlar şu şekilde:

Yakınlarında Toplanma Alanı Var Mı?

Deprem Sigortası Var Mı?

Katılımcıların yarısı deprem sigortalarının olduğunu belirtirken kalan yarısı ise uzun süredir deprem sigortası yaptırmadıklarını belirtti.

Deprem sigortası yaptırdığını söyleyen katılımcılar hangi amaçla sigortayı yaptırdığı da analiz edildi. Her 10 kişiden 4'ü deprem sigortasını devlet desteğinden faydalanmak için yaptırdığını söylerken, 3'ü elektrik/su/doğalgaz hizmetlerini açtırmak için zorunlu olarak yaptırdığını belirtti. 2'si tapu işlemleri için zorunlu yaptırdığını söylerken kalan kişiler ev kredisi almak için yaptırdığını ifade etti.

Evlerimize Dayanıklılık Testi Yapıldı Mı?

Depremde Kendinizi Nerede Güvende Hissedersiniz?

İnsanlara deprem anında kendilerini güvende hissettikleri yerler soruldu. %91 oran ile insanlar kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. %9 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor.

Yaşadığın Yer Deprem Bölgesi Mi?

İzmir, Kocaeli ve Düzce 1.derece deprem bölgesi iken Van ve Elazığ 2.derece deprem bölgesi olarak tespit edildi. İstanbul’un Marmara Denizi kıyıları 1. derece deprem bölgesi; mega kentin Karadeniz’e yakın olan bölgeleri ise daha güvenli. İstanbul’un pek çok bölgesinde en yakın deprem tekrarlama periyodu 43 yıl.

Deprem Sonrası Haberleşmeyi Nasıl Sağlıyorsunuz?

Katılımcıların deprem sonrasında yakınları ile haberleşmek için kullanacakları yöntemi sorulduğunda yarısı telefon ile görüşme sağlayacağını ifade etti. %27 mesaj ile haberleşme sağlayacağını bildirirken, %13'lük oran sosyal medya üzerinden iletişim sağlayacağını belirtti. Kalan kişiler ise haberleşme için "Akut güvendeyim" uygulamasını kullanan kişilerden oluşuyor.

Sizler araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz.