Vatikan'dan Beklenmedik Minecraft Hamlesi

Daha önce teknoloji üzerine haberler ve yazılar hazırlayan Papaz Robert Ballacer, Eylül ayında Twitter takipçilerine “Vatikan’ın hangi oyunda sunucu açmasını istersiniz?” diye sormuştu. Gelen cevaplar sonrasında Vatikan Minecraft server’ı açtı.

Yaklaşık 23 bin takipçisi olan Robert Ballacer, Vatikan’ın oyun sunucusu açacağını dile getirmiş ve takipçilerine bunun hangi oyunda olmasını istediklerini sormuştu. Oylamaya katılan kullanıcıların yüzde 64’lük kısmı ise Minecraft cevabını vermişlerdi. Ankette RUST, Ark ve Team Fortress 2 gibi oyunlar da yer alıyordu. Takipçilerinin büyük çoğunluğunun Minecraft'ı seçimesi üzerine harekete geçen Ballacer, Vatikan’a ait Minecraft sunucusunu hayata geçirdi.

Oyuncular için “daha az ‘zehirli’ ve topluluk kurallarına uyulan” bir yer yaratmak adına böyle bir eyleme geçtiklerini söyleyen Ballacer, “Kötü düşünceli oyunculardan uzak, daha yaratıcı ve insanların iyi ilişkiler kurabildikleri bir ortam arayanları bir araya getiren” bir sunucu oluşturmak istediklerini aktardı.

Minecraft oyuncularının sunucuya minecraft.digitaljesuit.com adresinden ulaşabilecekleri de Rome Reports isimli internet sitesinin aktardığı detaylar arasında yerini aldı.