Vatikan'dan Teknoloji Devlerine Porno Çağrısı

Vatikan'da konuşan Papa Francis, teknoloji devlerine ilginç çağrılarda bulundu.

'Ahlaki Sorumluluklar Almalısınız'

Vatikan sınırları içerisinde düzenlenen, dini liderlerin ve yüksek teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı bir konferans sırasında konuşan Papa Francis, dev teknoloji şirketlerine karşı bazı taleplerini dile getirdi. Şirketlerden çocukların pornografik içerikleri izlemesini engelleyecek sistemler düzenlenmesini isteyen papa, bunun için tedbirlerin koyulması gerektiğini belirtti.

Pornografinin gençler üzerinde hem cinsel hem de duygusal anlamda yıkıcı etkilerinin olacağını söyleyen dini lider, bu duruma karşı şirketlerin 'ahlaki sorumluluklar' alması gerektiğini belirtti.

Francis, çevrimiçi içerikleri izleme noktasında yasaların yetersiz kaldığını ve engelleyiciliğinin bulunmadığını söyledi. Bu durumun maddi çıkarlardan daha önemli olduğunu söyleyen papa, sözlerini "Yatırımcıların ve yöneticilerin sorumlu kalmalarını sağlama ihtiyacı var, böylece reşit olmayanların ve toplumun yararı, maddi çıkara feda edilmez." diyerek sonlandırdı.