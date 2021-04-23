Kripto para borsası Vebitcoin kapandı. Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsası daha kepenkleri indirdi. MASAK'tan gelen ilk açıklamaya göre Vebitcoin'in Türkiye'deki hesapları bloke edildi.

Geçtiğimiz dönemden bu yana devam eden kripto para çılgınlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren bir borsanın daha kapanmasıyla hareketli günler yaşıyor. Vebitcoin isimli kripto para marketi, aşırı yoğunluktan dolayı finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

Vebitcoin kapandı: Türkiye'deki hesapları bloke edildi

Vebitcoin tarafından paylaşılan basın bülteninde, sitenin erişime kapatıldığı aktarıldı.

Vebitcoin'den gelen açıklama, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin borsasında ne kadarlık bir işlem hacmi olduğu ve kaç kullanıcının etkilendiği bilinmiyorken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) duruma el attı. MASAK'tan gelen açıklamaya göre, Vebitcoin'in Türkiye'deki hesapları bloke edildi.

Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarını askıya alan ve şirketle ilgili soruşturma başlatan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Vebitcoin firması ve yöneticilerinin araştırıldığını dile getirdi.

Yakın zamanda kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde yoğunluk mevcuttur. Bu durum çekim taleplerinize ve destek maillerinize dönüşlerde gecikmelere sebep olmakta, işlemleriniz beklenenden daha uzun sürede gerçekleşebilmektedir. Bilginize sunarız. — Vebitcoin (@Vebitcointr) April 22, 2021

THODEX vurgununda son durum ne?

Ayrıca geçtiğimiz birkaç gündür Türkiye'deki yatırımcılar THODEX vurgunuyla büyük darbe almıştı. Türkiye merkezli kripto para borsası, birkaç saattir bakım çalışmasını gerekçe göstererek web sitesini kapalı tutuyordu.

THODEX'in bakım çalışmasına ilişkin açıklamasında, "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20.00 itibarıyla planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir" ifadelerine yer verilmişti.

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer, "Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" sözlerini kullandı.