Bir Vegan Aşı Karşıtı, Koronavirüs Yüzünden Hayatını Kaybetti

Glynn Steel adlı İngiliz bir vegan aşı karşıtı, COVID-19 aşılarının hayvanlar üzerinde test edilmesini öğrendikten sonra aşı olmayı reddetmeye başladı. Koronavirüse yakalanan 54 yaşındaki Steel, hayatını kaybetti.

İlk olarak Birmingham Mail tarafından paylaşılan habere göre 54 yaşındaki Glynn Steel, ilk başta soğuk algınlığı gibi görünen bir hastalığa yakalandı. Kasım ayında ise COVID-19 dolayısıyla öldü.

Vegan Aşı Karşıtı Steel Aşı Olmayı Reddetti

Eşinin iki doz aşı olduğu bildirilse de Glynn Steel'in kendisi aşı olmaktan kaçındı. Bunun gerekçesinin ise birçok hayatı kurtaran aşıları üreten şirketlerin aşıları önce hayvanlar üzerinde test ettiğini duyması olduğu belirtildi.

Steel'in aldığı duyumlar aslında doğruydu. Pfizer ve BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson gibi şirketler, aşıları öncelikle hayvanlar üzerinde test etti. Bunun yasaların gerektirdiği, aşıların etkinliğini incelerken bağlı kalınan standart bir uygulama olduğu söylenebilir.

Koronavirüs aşısı olmayı reddetmek büyük bir çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Bundan kaynaklanan her ölümün altında yanlış bilgilendirmelere maruz kalma ya da yanlış görüşlerin etkisine haddinden fazla maruz kalma yatıyor.

Sosyal medya başta olmak üzere her gün çeşitli kanallardan sayısız dezenformasyon örneğine maruz kalırken bunlardan etkilenmemek adına bilim dünyasının güvenilir seslerine kulak vermek her zaman daha güvenilirdir.

Siz de soğuk algınlığı ile benzer belirtiler gösteriyorsanız önce aşağıdaki belirtileri taşıyıp taşımadığınızı kontrol edin, belirtilerin büyük bir kısmı sizde de varsa derhal bir uzmana başvurun.

Koronavirüs Belirtileri Neler?

Ateş

Yorgunluk

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Kuru öksürük

İshal

Tat ve koku kaybı

Göğüste ağrı

Ciltte döküntü

Enjeksiyonsuz Aşı Yöntemi Geliştirildi

Stanford Üniversitesi ve Kuzey Karolina Üniversitesi iş birliğinde enjeksiyonsuz aşı yöntemi geliştirildi. Yöntemin temelinde üç boyutlu baskı yöntemi bulunuyor. Ön araştırmalar, alt tarafında birkaç mikro iğne olan aşı yamasının iğne aracılığı ile enjekte edilen aşılara kıyasla on kat daha etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Alt taraftaki iğneler, normal bir iğnenin aksine sadece cilde ulaşacak uzunlukta. Bu sayede iğneden korkanların da kolaylıkla aşı olması mümkün hale geliyor. Ayrıca çok derine nüfuz etmediği için enjeksiyon süreci daha verimli tamamlanıyor.