Vegan Festivalinde Çiğ Et Yiyen Hollandalı YouTuber

YouTube’daki en çılgın insanlardan birisi olarak gösterilen Sv3rige, üzerinde “Vegan ol ve öl” yazılı tişörtüyle Amsterdam’da düzenlenen Vegan Yemek Festivali'ne katıldı ve herkesin gözü önünde çiğ et yedi.

Çektiği ilginç vloglarla tanınan Hollandalı YouTuber Sv3rige, modern toplumun içinde yabani bir hayat sürüyor. Yemeklerin pişirilmesine karşı olan ve yaklaşık dört senedir çiğ etle beslenen Sv3rige, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin en doğal şekilde tüketilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle tüm ihtiyacını ilk insanlar gibi doğadan karşılayan Hollandalı vlogger, yukarda da söylediğim gibi beslenme konusunda yabani bir hayatı benimsemiş durumda.

Her yıl Amsterdam’da düzenlenen Vegan Yemek Festivali’ne katılan Sv3rige, poşetten çıkardığı çiğ et parçasını insanların gözleri önünde yedi.

Üzerinde “Vegan ol ve öl” yazılı tişörtü ve insanların şaşkın bakışları içinde elindeki çiğ eti bir güzel yiyen Hollandalı YouTuber, daha önce de 10 aylık çürük bir eti yemişti. Sadece et yiyerek 150 yaşına kadar yaşayabileceğini düşünen adam, bu şekilde kanser gibi hastalıklardan ömür boyu korunulabileceğini iddia ediyor.

Festivale katılan kişiler tarafından polise şikayet edilen Sv3rige, gözaltına alındı. Yetkililer ise Hollandalı adamın elindeki etin işlenmemiş hayvan kalbi olduğunu söyledi.

Vegan Yemek Festivali'ni düzenleyen organizatör yaptığı açıklamada, festivalin bir aile etkinliği olduğuna vurgu yaparak, “Bu festival eğlenmek ve yeni deneyimler kazanmak içindi. Bu davranışı onaylamamız mümkün değil.” dedi.