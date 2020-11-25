Veganlarda Kemik Kırılma Riski Daha Yüksek!

Veganlarda kemik kırılma riski et tüketen insanlara ve pesketaryenlere göre daha mı yüksek? Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için bir araştırma gerçekleştirdi. Hafta sonu yayımlanan çalışmaya göre veganlarda kemik kırılma ihtimalinin daha yüksek.

Veganlar Kemik Kırılma Riski Neden Yüksek?

Veganlarda kemik kırılma riski et tüketen insanlara göre neden daha yüksek? Oxford Üniversitesinde görevli bilim insanları, 55 bin kişinin katılımı ile bir araştırma besinlerin kemik kırılma üzerindeki etkisine dair oldukça bir araştırma gerçekleştirdi. İnsanların önemli ölçüde şaşırmasına neden olan araştırmanın sonuçları hafta sonu yayımlandı. Katılımcılar 1993 ile 2001 yılları arasında söz konusu araştırmanın yapılması için işe alındı.

Gönüllüler, bu süre zarfında bir kırık yaşayıp yaşamadıklarına dair verilerin elde edilebilmesi için ortalama 18 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılar, araştırmanın yapıldığı esnada Birleşik Krallık’ta yaşıyorlardı. Bu katılımcıların yaklaşık 29 bini et tüketen insanlar, yaklaşık 8 bini peskateryan, yaklaşık 15 bin 500’ü vejetaryen ve geri kalan 1900’ü ise işe alım sırasında vegandı.

Araştırma, vegan, vejetaryen ve perkateryan dahil olmak üzere tüm bitki bazlı beslenme düzeni çeşitlerine odaklandı ve beslenme düzeninde hayvansal ürünler azaldıkça kemik kırılma riskinin arttığı ortaya çıktı. Veganlarda b12 b6 kalsiyum minerallerinin yeterli miktarda alınmamasından dolayı kemik kırılmalarına zemin hazırlayabilir.

Genel olarak vegan beslenme düzeninde yumurta ve bal dahil olmak üzere her türlü hayvansal gıda ürünler yer almıyor. Vejetaryenler, hayvan eti tüketmezler ancak genellikle yumurta ve süt ürünlerini tüketirler. Peskateryanlık ise deniz ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvan etlerinin bulunmadığı bir beslenme düzenidir.

Takip süresi boyunca katılımcılar 945 kalça, 366 bacak, 520 ayak bileği, 566 kol ve 467 köprücük kemiği ve kaburgalar gibi diğer kırıklar dahil olmak üzere toplam 3941 kırık meydana geldiğini rapor ettiler. Yapılan çalışma ile elde edilen verilere göre veganlar kemik kırılma riski et tüketen insanlara kıyasla daha yüksek. Veganların ardından vejetaryenler ve peskateryenler geliyor.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Tammy Tong, yapılan araştırma ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Tong, yaptığı açıklamada, “Farklı beslenme düzeni gruplarındaki kişilerde hem toplam hem de bölgesel kırık risklerine ilişkin ilk kapsamlı çalışmadır. Veganların toplam kırık riskinin daha yüksek olduğunu ve bunun da et yiyen insanlara kıyasla 10 yıllık bir süre içerisinde 1000 kişide 20’ye yakın vakaya neden olduğunu bulduk” dedi.

Araştırmacıların ek kalsiyum alımındaki herhangi bir potansiyel farklılığa ilişkin verilere erişimi olmadığını belirten Dr. Tong, “En büyük farklar veganlarda riskin et tüketen insanlara göre 2,3 kat daha yüksek olduğu kalça kırıklarıydı. Bu, 10 yılda 1000 kişi başına 15 vakaya denk geliyor” dedi.