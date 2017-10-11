  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Vegas Saldırısının Ardından YouTube Silah Modifiye Videolarını Yasakladı

Vegas Saldırısının Ardından YouTube Silah Modifiye Videolarını Yasakladı

Silah Otomatiklestirme Aparati
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar İnternet
YORUM YAZ

Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü en büyük silahlı saldırı olan ve geçtiğimiz hafta yaşanan Las Vegas saldırısı, 58 kişinin yaşamını yitirmesine ve 500'den fazla insanın da yaralanmasına yol açtı. İnternette en yaygın video platformu olan YouTube da bu saldırıdan etkilenerek silah modifiye videolarını yasakladı.

Çünkü bu saldırıda kullanılan silahın daha hızlı atış yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde sonradan geliştirildiği yani modifiye edildiği ortaya çıkmıştı. Yani bu katliamın zanlısı Stephen Paddock, "bump stock" adı verilen bir parçayı silahına takarak daha seri ateş edebilmesini sağlamıştı. YouTube üzerinde de silahların nasıl daha hızlı ateş etmesinin sağlanacağı, bu özelliği kazandıran aparatların nasıl monte edileceği gibi konulara sahip videolar mevcuttu. Bu tür videolar an itibariyla site üzerinden kaldırıldı.

Bir YouTube yetkilisi "Uzun zamandır şiddet içeren videolara karşı bir poliçemiz zaten vardı. Fakat bu Las Vegas saldırısının ardından silahları daha hızlı ateş etmeye yönelik geliştirmeyi gösteren videoları iyice inceleyip onları da kaldırma kararı aldık." şeklinde bir açıklamada bulundu. Yarı otomatik silahları tam otomatik hale getiren bu aksesuarların kısıtlanıp kısıtlanmayacağı sorulduğunda ise ABD Başkanı Donald Trump, bu konuyu yakın zamanda değerlendireceklerini belirtmişti.

Youtube İzleme ve Arama Geçmişi Nasıl Silinir? NASIL YAPILIR Youtube İzleme ve Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

YouTube ile Ekran Videosu Nasıl Çekilir? SOSYAL MEDYA YouTube ile Ekran Videosu Nasıl Çekilir?

ETİKETLER: youtube silahlar Las Vegas

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TubeMate YouTube Downloader TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader TubeMate ile Android cihazınız üzerinden YouTube videolarını indirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Free YouTube Download Free YouTube Download
Free YouTube Download YouTube'da izlediğiniz videoları bilgisayarınıza indirmek ve saklamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun adresini Free YouTube Download üzerine yapıştırmak. ÜCRETSİZ
YouTube Music Downloader YouTube Music Downloader
YouTube Music Downloader YouTube Music Downloader, Youtube müzik indirme programı olarak kullanabileceğiniz kullanışlı bir Youtube mp3 dönüştürme programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Free YouTube to MP3 Converter Free YouTube to MP3 Converter
Free YouTube to MP3 Converter Free YouTube to MP3 Converter, Youtube MP3 dönüştürücü olarak kullanabileceğiniz ve Youtube üzerinde yer alan videoları MP3 formatında bilgisayarınıza indirebileceğiniz ücretsiz bir dosya indirme yöneticisidir. ÜCRETSİZ
LFS Şahin Yaması LFS Şahin Yaması
LFS Şahin Yaması LFS Şahin Yaması sayesinde Live for Speed üzerinde Şahin marka otomobili kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
HP Laserjet P1005 Driver HP Laserjet P1005 Driver
HP Laserjet P1005 Driver HP Laserjet P1005 yazıcınız için gerekli olan resmi sürücü ile ürünüzü tam performansta kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
YouTube YouTube
YouTube YouTube'un resmi Android uygulaması ile tüm videolara rahatça ulaşabilir ve izleyebilir, paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR