Vegas Saldırısının Ardından YouTube Silah Modifiye Videolarını Yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü en büyük silahlı saldırı olan ve geçtiğimiz hafta yaşanan Las Vegas saldırısı, 58 kişinin yaşamını yitirmesine ve 500'den fazla insanın da yaralanmasına yol açtı. İnternette en yaygın video platformu olan YouTube da bu saldırıdan etkilenerek silah modifiye videolarını yasakladı.

Çünkü bu saldırıda kullanılan silahın daha hızlı atış yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde sonradan geliştirildiği yani modifiye edildiği ortaya çıkmıştı. Yani bu katliamın zanlısı Stephen Paddock, "bump stock" adı verilen bir parçayı silahına takarak daha seri ateş edebilmesini sağlamıştı. YouTube üzerinde de silahların nasıl daha hızlı ateş etmesinin sağlanacağı, bu özelliği kazandıran aparatların nasıl monte edileceği gibi konulara sahip videolar mevcuttu. Bu tür videolar an itibariyla site üzerinden kaldırıldı.

Bir YouTube yetkilisi "Uzun zamandır şiddet içeren videolara karşı bir poliçemiz zaten vardı. Fakat bu Las Vegas saldırısının ardından silahları daha hızlı ateş etmeye yönelik geliştirmeyi gösteren videoları iyice inceleyip onları da kaldırma kararı aldık." şeklinde bir açıklamada bulundu. Yarı otomatik silahları tam otomatik hale getiren bu aksesuarların kısıtlanıp kısıtlanmayacağı sorulduğunda ise ABD Başkanı Donald Trump, bu konuyu yakın zamanda değerlendireceklerini belirtmişti.