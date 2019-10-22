Vektörel Çizim Programı Adobe Illustrator, iPad'lere Geliyor

Apple iPad’ler için özel olarak geliştirilen bir Adobe uygulaması daha çok yakında geliyor. iPad’lerde yeni bir dönemi başatacağı söylenen uygulamanın Adobe Max etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Güçlü donanımı, Apple Pencil desteği, USB-C portu ve donanımla mükemmel uyumlu yazılımı iPadOS ile etkileyici bir mobil cihaz alan iPad, günümüzde birçok kişinin ikincil cihaz olarak, hatta bilgisayarları yerine kullandığı bir aygıt konumunda. Günden güne daha da güçlenen ve yeni yetenekler kazanan Apple iPad’lerin farklılığını ortaya koyan üçüncü parti uygulamalar arasında Adobe uygulamaları geliyor. Özellikle çizim yeteneği olan kullanıcılar için harika bir aksesuar olan Apple Pencil ile uyumlu çalışan Adobe uygulamalarına çok yakında yeni biri eklenecek. Dünyanın önde gelen grafik ve medya yazılımlarını üreten şirket Adobe, Kasım ayında düzenleyeceği Adobe Max etkinliğinde vektörel çizim programı Adobe Illustrator’ın iPad sürümünü tanıtabilir.

Adobe’nin ünlü vektörel çizim yazılımı Illustrator’ın iPad için geliştirilen sürümünün 2 Kasım’da başlayacak MAX konferansında tanıtılması kuvvetle muhtemel ve 2020’den önce göremeceğiz gibi. Masaüstü sürümüne kıyasla hiçbir farklılık içermeyeceği, aynı deneyimi sunacağını da biliyoruz. Bu arada Adobe Photoshop’un masaüstü ile aynı kullanımı sunacak iPad sürümü hala test aşamasında ve beta olarak sunulduğundan masaüstü sürümde olan bazı özellik ve dikkat çeken fonksiyonları sunmuyor. Konferansın gerçekleştiği gün iPad için Photoshop bir güncelleme alabilir ancak kesinlik yok.