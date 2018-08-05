Venezuela Başkanı Maduro'ya Drone'la Saldırı Düzenlendi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Caracas'ta konuşma yapıyordu. Konuşmanın ortasında gelen bir patlama sesiyle birlikte, Maduro'ya yönelik patlayıcı yüklü drone saldırısı olduğu öğrenildi.

Yerel basından gelen ilk bilgilere göre Maduro'ya karşı yapılan bir suikast girişimiyken Başkan'ın yara almadığı dile getirildi. Olayda 7 asker yaralanırken patlamanın drone'dan atılan bir patlayıcı aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Bu anlamda drone'ların güvenliği tartışma konusu olurken, yeni suikast girişimlerinin bu araçlarla yapılabileceği düşünülüyor.

Olayla ilgili detayları veren Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ne büyüklükte bir patlayıcı kullanıldığını söylemedi. Yalnızca bir suikast girişimi olduğunu ve 7 askerin yaralandığını dile getiren Rodriguez, dünya üzernde daha önceden de bu tarz girişimlerin olduğunu aktardı.

Maduro, Kolombiya ve ABD'yi Suçladı

Ayrıca girişimden sonra açıklamalarda bulunan Maduro "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" dedi. Aynı zamanda konuşma sırasında Kolombiya'nın aşırı sağcı gruplarına yönelik atıflarda bulunan Maduro'nun tam bu anda suikast girişime uğraması şaşırtmıştı. Devlet Başkanı, bu girişimin Kolombiya ve ABD ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Son olarak ABD dahil olmak üzere pek çok ülke için risk oluşturan drone suikastlerine karşı henüz yeterli tedbirin alındığı düşünülmüyor. Konu hakkında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Genel Danışmanı Hayley Chang şunları söyledi: " Bu, şu anda karşı karşıya kalmaya hazır olduğumuz çok ciddi, baş döndürücü bir tehdittir. Bugün, droneların kötü niyetli kullanımını etkili bir şekilde önleyemiyoruz.”

Peki ya sizce drone'lar suikast girişimlerinde kullanılmaya müsait mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.