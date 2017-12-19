Venezuela, Bitcoin Madencilerini Kayıt Altına Alacak

Kripto para piyasasının her geçen gün büyümesi, üzerindeki soru işaretlerini gidermeye yetmiyor. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni, Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto paraların yasal düzlemin dışında yer almaları. Venezuela, bu soruna yeni bir çözüm getirmek için çok önemli bir adım attı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, popüler kripto para birimi Bitcoin'i yasal bir çerçeveye oturtmak için harekete geçti. Ülkedeki kripto para işlemlerini yasaklamak yerine, kontrol edebileceği bir sistem yaratmak isteyen Venezuela, Bitcoin mining (Bitcoin madenciliği) yapan kullanıcıları kayıt altına alacak.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Carlos Vargas'ı ilk "Venezuela kriptokrasi müfettişi" olarak atadı. Vargas, "Kim olduklarını, nerede olduklarını ve hangi ekipmanları kullandıklarını bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Çevrimiçi kayıt defterinin 22 Aralık 2017 tarihinde herkese açık bir şekilde yayınlanacağını belirten Vargas, madencilerin kendilerini kayıt ettirmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Venezuela polisi, geçtiğimiz günlerde Barquisimeto şehrinde bir depoya düzenlemiş ve 31 yaşındaki bir kişiyi kara para aklama, yasadışı zenginleşme, siber suçlar, terörizmi finanse etme, Bitcoin dolandırıcılığı ve ulusal elektrik sistemine zarar verme suçlarından tutuklamıştı.

Polis, baskın sonrasında yaptığı açıklamada, "Bitcoin başta olmak üzere diğer dijital para birimleri herhangi bir bankacılık kuruluşu ya da herhangi bir ülke tarafından onaylanmadı. Bu durum birçok yasadışı faaliyetin yaşanmasına neden oluyor" değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Venezuela'nın bu hamlesi, kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması durumunda izlenebilmesini ve gerektiğinde müdahale edilebilmesini sağlayacak.

Bakalım Venezuela'nın attığı bu adım başka ülkelerin de kripto paralar konusunda yeni düzenlemelere gitmesini sağlayacak mı? Bekleyip, göreceğiz.