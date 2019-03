Venezuela'daki Elektrik Krizi Bir Oyunun Ekonomisini Çökertti

Venezuela’da son beş gündür süren elektrik krizi, beklenmeyen etkiler bıraktı. Ülkeyi felç eden kesintinin, RuneScape isimli oyunun ekonomisini de neredeyse tamamen bitirdiği, oyunda satın alınacak önemli malzemelerin bulunamadığı söylendi.

Petrol üzerine dayanan ekonomisi, varil fiyatlarındaki inanılmaz düşüşün ardından sendeleyen ve tarihte eşine az rastlanır enflasyonla karşı karşıya kalan Venezuela, yaklaşık bir aydır siyasi krizlerle de yüz yüze kalmıştı. Siyasi liderlerin çekişmesi sırasında ülkenin büyük bölümüne elektrik sağlayan bir santralin bozulmasıyla halihazırda yiyecek yemek bulamayan halk, bir de elektriksiz kalmıştı. Elektriğin olmaması ile kitle iletişim araçlarına erişimleri yok olan Venezuela halkı, interneti de kullanamaz hale gelmişti.

Güney Amerika ülkesinde yaşanan onca sıkıntının RuneScape’in oyun içi ekonomisini tamamen bitirmesi ise hiç beklenmedik bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Enflasyon yüzünden aylık maaşlarıyla sadece birkaç günlük yiyecek ihtiyacını karşılayabilir duruma gelen Venezuela halkı, başka yollar denemeye başlamışlardı. Bunlardan bir tanesi ise çevrimiçi oynanan RuneScape isimli oyundu. Oyun içinde altın kazanan ve bu altınları gerçek para karşılığında başka insanlara satan kişiler, maaşlı çalıştıkları işlerden çok daha fazlasını kazanabiliyorlardı. Keza ülkenin para birimi Bolivar, RuneScape'in sanal para biriminden bile değersiz durumdaydı.

Eduardo Lischingsky isimli bir Twitter kullanıcısı, Venezuela’da yaşanan elektrik kesintisi sonrasında RuneScape’teki alışveriş miktarlarının düşüşünü paylaştı. Oyunun ekonomisinin neredeyse tamamen bittiğini gösteren görsel, geçtiğimiz günün en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.

Hemen aşağıda görebileceğiniz videoyu hazırlayan bir Youtuber ise Venezuela’daki krizin ardından RuneScape’teki ejderha kemiği satışlarının neredeyse bittiğini dile getirdi. Oyundaki altının değerinin Venezuela’nın para birimi Bolivar’dan daha değerli olduğunu hatırlatan Youtuber, oyunun tamamen bitme noktasına geldiğini belirtti.

Venezuela’daki elektrik kesintisinin bir oyunu tamamen bitirmesi bir yana, gerçek hayatı da sekteye uğrattı. 5 günlük aralıksız elektrik kesintisi sonrasında hastanelerde yatan 15 kişinin hayatını kaybetmişti.

Twitter’da yayınlanan RuneScape görselinden sonra olayı dalgaya vuran kişilerin Venezuela’da yaşanan drama göz atmalarını isteyen diğer kullanıcılar ise ülkede tahmininizden daha büyük problemler yaşandığının, yaşananların dram olduğunun altını çizdiler.

VENEZUELA BLACK OUT: A massive power outage in Venezuela has turned deadly with at least 15-hospital deaths blamed on the blackout. @TomLlamasABC reports. https://t.co/Bk1HyMcULK pic.twitter.com/yuPtDrESDi