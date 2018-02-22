Venezuela, Kripto Para Petro'dan 735 Milyon Dolar Kazandığını Duyurdu

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri ambargolarını aşmak için geliştirmeye başladıkları Petro isimli kripto para biriminin, ilk günkü ön satışından 735 milyon dolar kazandıklarını açıkladı.

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olmasına rağmen para birimi Bolivar’ın yaşadığı değer kaybı ve bu değer kaybı sebebiyle oluşan hiper enflasyon sebebiyle zor günler geçiriyordu. Tüm bunların üstüne Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargolar da eklenince, Venezuela halkı oldukça kötü günler geçirmeye başlamıştı.

Özellikle ambargoları aşmak için yeni yollar arayan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, devlet imkanlarıyla Petro isimli bir kripto para geliştireceklerini ve konulan ambargoları bu yolla aşmaya çalışacaklarını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığı da ihracın geçen yıl uygulamaya giren ABD yaptırımlarını ihlal ediyor olabileceğini belirtmişti.

Yakın zaman önce Türkiye’den de yatırım alacağı söylenen para birimine dair bugün yeni bir açıklama yapan cumhurbaşkanı, Petro’nun ön satışa çıktığı ilk gün 735 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Maduro, ön satışa katılan yatırımcıları açıklamazken, 735 milyon dolar yatırım aldıklarına dair herhangi bir belgeyi de gösteremedi. Buna rağmen açıklamasına devam eden Maduro, "Bugün Süpermen'i yenebilecek bir kripto para doğuyor" dedi.