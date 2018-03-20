Venezuela'nın Kripto Parasına Trump Engeli

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın "El Petro" adındaki yerel kripto parasını yasakladı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun dijital para çıkarmak suretiyle ABD yaptırımlarını delmeyi amaçladığını söylüyor.

Venezuela'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesinin tek yolu olarak gösterilen El Petro adındaki kripto para, ülkenin petrol, doğalgaz ve elmas rezervleriyle destekleniyor.

İlk etapta 100 milyon adet çıkarılan ve geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan El Petro'nun birim fiyatı ise 59,07 dolar olarak belirlendi.

Venezuela’nın ses getiren bu hamlesine kayıtsız kalmak istemeyen Washington yönetimi, Güney Amerika ülkesine yönelik yaptırımları genişleten bir kararname hazırladı. Beyaz Saray'ın patronu ise söz konusu kararnameyi jet hızıyla imzaladı ve yeni yaptırımları yürürlüğe soktu.

Kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Venezuela hükümeti tarafından ya da Venezuela hükümeti adına 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren çıkarılan dijital para birimlerine yönelik tüm işlemler, Amerikalı kişilere ve ABD içinde bugünden geçerli olmak üzere yasaklanmıştır”

Yaptırımların hem gerçek hem de tüzel kişileri kapsadığı vurgulanırken, ABD Hazine Bakanlığı'nın yasağın etkili bir şekilde uygulanmasında gerekli adımları atma yetkisine sahip olduğunu belirtildi.

Venezuela, ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları kırmak ve ekonomisini canlandırmak için yerel kripto parasını 20 Şubat'ta bir ay sürecek ön satış süreciyle piyasaya çıkarmıştı.

Venezuela, 1 varil Venezuela petrolüne eşit olan yeni kripto para birimine Türkiye, Katar ve Orta Doğu ülkelerinden büyük çapta bir yatırım bekliyor.