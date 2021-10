Venom 2 Fragmanındaki Helikopter Matrix 4 Filmine Aitmiş!

Venom 2 fragmanında yer alan helikopter aslında filmin çekimlerinin Matrix 4'ün çekimlerinin devam ettiği bölgede sürmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Venom 2: Let There Be Carnage'da görünen helikopterler aslında Venom ve Eddie'nin peşinde değil, çekim alanının yakınlarında sürmekte olan Matrix 4 çekimlerinin bir parçası olarak yer alıyor.

San Francisco, son iki yıldır çekim yapmak için en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Öyle ki Venom 2 ve Matrix 4'ün çekimleri aynı yere denk geldiği için Matrix 4'ün çekimleri Venom 2'nin çekimlerini de etkiledi.

Venom 2 Fragmanındaki Helikopter Sürecin Nasıl Yönetildiğini Gösteriyor

Venom 2'nin fragmanından da görülebileceği üzere San Francisco'daki Venom ve Eddie Brock, Coit Kulesi'nden kaçarken yukarıda helikopterler bulunuyor. Venom ve Eddie ise polis takibinden bahsediyor. Helikopterlerin ise onların peşinde olduğu düşünülüyor fakat sanılanın aksine helikopterler Venom'un devam filminin bir parçası değil, Matrix 4 filminin bir parçası.

Venom 2: Let There Be Carnage filminin çekiminin yapıldığı bölgelerden sorumlu Christopher Kusiak, Screen Rant'a yapmış olduğu açıklamada, şehirde aynı anda iki büyük gişe rekortmeni film çekmenin nasıl bazı sorunlara yol açtığını teker teker açıkladı.

Venom 2, Matrix 4'ün çekimlerinin büyük bir alanı kaplaması nedeniyle büyük bir dezavantaja sahip oldu ancak Matrix 4'ün helikopterleri söz konusu olduğunda da işlerin Venom 2 için oldukça avantajlı olduğu söylenebilir.

Pek çok faktörün filmin çekimlerini etkilediğini belirten Kusiak, konu ile ilgili açıklamasında Matrix filmi için şehrin merkezinin büyük bir kısmının kontrol edilmesinin sürüş çekimlerinin çoğunun boşa gitmesine yol açtığını, Matrix filmi yüzünden istenen alanlara ulaşılamadığını belirtti.

Kusiak ayrıca helikopterlerin aslında Matrix filminin çekimlerinden kaynaklandığını ifade etti. Söylenenlere göre o anda Matrix 4'ün de çekimleri devam ediyordu.

Screen Rant tarafından aktarılan bilgilere göre Matrix 4 filmi için San Francisco Police Department'a 21 gün boyunca 420,371.63$ ödedi. Venom 2'nin ödediği ücret ise 192.422,58$ ile sınırlıydı. Görünüşe göre Venom 2, içinden sıkılması zor bir durumu çok iyi bir şekilde yöneterek büyük ölçüde kâr elde etti.