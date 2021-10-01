Venom 2 İnceleme Puanları Hayal Kırıklığı Yarattı
Venom 2 inceleme puanları paylaşıldı. İnceleme puanları, süper kahraman filminin beklentileri karşılayamadığını gözler önüne serdi. İşte puanlara dair detaylar!
Venom 2 inceleme puanları belli oldu. Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage) isimli yapıma verilen puanlar hayal kırıklığına neden oldu. Düşük puanlar alan film ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Venom 2 İnceleme Puanları Paylaşıldı
- Metascore: 48 puan
- The Wrap: 85 puan
- Los Angeles Times: 80 puan
- The Film Stage: 75 puan
- The Washington Post: 75 puan
- RogerEbert.com: 75 puan
- The New York Times: 70 puan
- Polygon: 70 puan
- Rolling Stone: 70 puan
- IGN: 70 puan
- IndieWire: 58 puan
- Screen Rant: 50 puan
- Slant: 50 puan
- The Hollywood Reporter: 50 puan
- Vanity Fair: 40 puan
- The Guardian: 40 puan
- The Boston Globe: 38 puan
- Variety: 30 puan
- Vulturel: 30 puan
- Screen Crush: 30 puan
- New York Post: 25 puan
- CNN: 20 puan
- The Playlist: 16 puan
- San Francisco Chronicle: 0 puan
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Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage), bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi ve filmin inceleme notları belli oldu. 1 saat 30 dakika uzunluğundaki filme verilen puanlar hayal kırıklığı yarattı.
Aksiyon, gerilim ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yeni Venom filminin metascore'u 48 olarak açıklandı. The Hollywood Reporter'ın 50 puan verdiği Venom: Let There Be Carnage, Polygon'dan 70 puan aldı.
Screen Rant'ın 50 puan verdiği filme San Francisco Chronicle'dan 0 puan aldı. Filme CNN 20 puan, New york Post 25 puan, Variety ise 30 puan verdi. Genel olarak inceleme puanlarına baktığımızda filmin beklentileri karşılayamadığını görüyoruz.
Venom 2 Oyuncuları
- Tom Hardy
- Michelle Williams
- Woody Harrelson
- Stephen Graham
- Naomie Harris
- Reid Scott
- William W. Barbour
- Sean Delaney
- Jessie Vinning
- Peggy Lu
- Laurence Spellman
- Alfredo Tavares
- Etienne Vick
- Michelle Greenidge
- Ed Kear
- Andrew Koponen
- Otis Winston
- Mel Powell
Venom 2 Türkiye Vizyon Tarihi
İzleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen süper kahraman filmi Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage) isimli yapım 15 Ekim 2021 tarihinde Türkiye'de vizyona girecek.
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