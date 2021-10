Venom 2 İnceleme Puanları Hayal Kırıklığı Yarattı

Venom 2 inceleme puanları belli oldu. Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage) isimli yapıma verilen puanlar hayal kırıklığına neden oldu. Düşük puanlar alan film ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Venom 2 İnceleme Puanları Paylaşıldı

Metascore: 48 puan

The Wrap: 85 puan

Los Angeles Times: 80 puan

The Film Stage: 75 puan

The Washington Post: 75 puan

RogerEbert.com: 75 puan

The New York Times: 70 puan

Polygon: 70 puan

Rolling Stone: 70 puan

IGN: 70 puan

IndieWire: 58 puan

Screen Rant: 50 puan

Slant: 50 puan

The Hollywood Reporter: 50 puan

Vanity Fair: 40 puan

The Guardian: 40 puan

The Boston Globe: 38 puan

Variety: 30 puan

Vulturel: 30 puan

Screen Crush: 30 puan

New York Post: 25 puan

CNN: 20 puan

The Playlist: 16 puan

San Francisco Chronicle: 0 puan

Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage), bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi ve filmin inceleme notları belli oldu. 1 saat 30 dakika uzunluğundaki filme verilen puanlar hayal kırıklığı yarattı.

Aksiyon, gerilim ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yeni Venom filminin metascore'u 48 olarak açıklandı. The Hollywood Reporter'ın 50 puan verdiği Venom: Let There Be Carnage, Polygon'dan 70 puan aldı.

Screen Rant'ın 50 puan verdiği filme San Francisco Chronicle'dan 0 puan aldı. Filme CNN 20 puan, New york Post 25 puan, Variety ise 30 puan verdi. Genel olarak inceleme puanlarına baktığımızda filmin beklentileri karşılayamadığını görüyoruz.

Venom 2 Oyuncuları

Tom Hardy

Michelle Williams

Woody Harrelson

Stephen Graham

Naomie Harris

Reid Scott

William W. Barbour

Sean Delaney

Jessie Vinning

Peggy Lu

Laurence Spellman

Alfredo Tavares

Etienne Vick

Michelle Greenidge

Ed Kear

Andrew Koponen

Otis Winston

Mel Powell

Venom 2 Türkiye Vizyon Tarihi

İzleyiciler tarafından merak içerisinde beklenen süper kahraman filmi Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage) isimli yapım 15 Ekim 2021 tarihinde Türkiye'de vizyona girecek.