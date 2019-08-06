Venom 2'nin Yönetmen Koltuğuna 'Gollum' Oturuyor

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde canlandırdığı Gollum karakteriyle kariyerinin doruk noktasına çıkan İngiliz aktör Andy Serkis, Venom 2’nin yönetmen koltuğuna oturacak.

Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterle ile ünlenen Andy Serkis, Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve Hobbit üçlemesinde canlandırdığı Gollum karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.

Ardından Maymunlar Cehennemi’nde Caesar isimli şempanzeye hayat veren İngiliz sinemacı, Venom’ın devam filmini yönetmen için Sony ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz yılın en iddialı yapımlarından bir tanesi olan Venom, dünya çapında 856 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı.

Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer’ın oturduğu anti süper kahraman filmi, Sony’nin yaratmak istediği yeni evrenin ilk meyvesi olarak karşımıza çıkmıştı.

Tom Hardy’nin en az üç Venom filmi için imza attığını biliyoruz. Dolayısıyla ünlü aktör serinin diğer filmlerinde de Venom / Eddie Brock karakterini canlandırmaya devam edecek. Seriye dönmesi beklenen diğer oyuncular arasında, Michelle Williams ve Woody Harrelson da bulunuyor.

Venom 2’nin yönetmenliğini yapacak olan Serkis, Breathe (2017) ve Mowgli: Legend of the Jungle (2018) filmlerinin ardından üçüncü kez yönetmen koltuğunda oturacak.

Son Star Wars filmlerinde Snoke’yi canlandıran başarılı sinemacı, Marvel imzalı Black Panther’da da Klaw karakterine hayat vermişti.