Venom 2 Yaş Sınırı Belli Oldu!

Venom 2 yaş sınırı açıklandı. Peki, Sony'nin şiddet ve rahatsız edici ögeler içeren devam filmini izlemek için minimum kaç yaşında olunması gerekiyor?

Bazı hayranlar, Marvel'ın kötü karakteri Carnage'in filmin başlı başına odak noktası olmasından ötürü filmin 18+ olarak derecelendirildiğini düşünüyordu fakat resmi derecelendirme açıklandı ve izleyicileri ilk filmdeki yaş kısıtlaması ile aynı yaş kısıtlaması bekliyor.

Venom 2 Yaş Sınırı Kaç Oldu?

Venom 2 kaç yaş üstü olacak sorusunun yanıtı verildi. Film, PG-13 olarak derecelendirildi. Venom: Let There Be Carnage'in ana odak noktasının Carnage olması, Sony'nin yaklaşan devam filminin 18+ olarak işaretleneceğini düşündürmüştü. Comicbook tarafından paylaşılan bilgilere göre filmi izlemek için 13 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor. 13 yaşın altındaki çocuklar, filmi izleyebilmek için ebeveynlerinden izin almalı.

Venom: Let There Be Carnage'in daha önce 24 Eylül 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu ancak geçen günlerde üç hafta daha erteleme yoluna başvurularak filmin vizyon tarihi 15 Ekim 2021'e ertelendi. Film ile ilgili ortaya çıkan söylentiler, Venom 2'nin 2022 yılının başında çıkacağını içermiş olsa da bu iddiaların tamamı Sony tarafından reddedildi ve film eğer stüdyonun planlarında bir değişiklik olmazsa 15 Ekim'de izleyicilerle beyaz perdede buluşacak.

Hayranlar daha yetişkinlere yönelik bir filmle karşılaşmak istiyor olsa da görünüşe göre Sony'nin daha geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek gişe rekoru kırmak gibi planları var. Marvel Sinematik Evreni'nin büyük bir kısmı PG olarak derecelendiriyor. Sony de hem çocukları hem de yetişkinleri hedef alan bir film yapma planını hayata geçirme fikrini uygulamakta kararlı gibi görünüyor.

Joker ve Deadpool gibi çizgi roman uyarlamalarının yetişkin içeriklere sahip olması elbette ki bu filmlerin daha çok yetişkinlere göre derecelendirmesini gerektirdi. İzleyicilerin bunu ve Venom karakterinin çizgi romanda ne kadar şiddetli ve tehlikeli olarak sergilendiğini göz önünde bulundurması, Venom'un devam filminin 18+ olarak derecelendirmesinin mümkün olabileceğini düşünmesine yol açmıştı.

