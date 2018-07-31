Venom Filminden Harika Bir Fragman Daha

Sony'nin merakla beklenen Venom filminden yeni fragman geldi. Yeni fragmanda Venom'un vücudunu tamamıyla görebiliyoruz.

Sony'nin çekeceği son Marvel filmi olan Venom'un ilk fragmanı beklediğimiz gibi gelmemişti. Filmden kısa kareler gösteren Sony, Venom'un nasıl gözüktüğünü tam olarak bizlere göstermemişti. Çok fazla kötü eleştiri alan ilk fragmandan sonra ikinci fragmanda az da olsa Venom karakterini görmüştük. Yeni yayınlanan fragmanda ise Venom'u bolca görüyoruz.

Fragmanda uzaydan gelen simbiyotun başka insanlar üzerinde de denendiğini görüyoruz. Son olarak Eddie Brock üzerinde denenen simbiyot Eddie'nin vücudunu ele geçiriyor. Her ne kadar aralarında bir anlaşma olsa da Venom'un Eddie üzerindeki baskınlığı yayınlanan fragmanda bolca gösterilmiş. Yayınlanan fragmanda Carnage karakterine de yer verilmişmemiş. Sony, Venom'un en büyük düşmanınıysa bir sır gibi saklıyor.

Venom'un göğsünde hep bir örümcek sembolü olurdu. Yayınlanan fragmanlarda Venom'un üzerinde bir örümcek sembolü göremedik. Sony, bu duruma bir açıklık getirdi. Bu filmdeki Venom'un Spider-Man ile bağlantısı olmadığı için karakterin göğsünde örümcek sembolü olmadığı belirtildi.

Baş rollerinde Tom Hardy ve Michelle Williams'ın yer aldığı Venom filmi 5 Ekim'de vizyona girecek. Şimdiden sabırsızlanmaya başladım. Peki siz yeni Venom fragmanını nasıl buldunuz?