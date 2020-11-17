Epic Games ve Marvel İşbirliği ile Venom, Fortnite Oyununa Geliyor

Marvel evreninden oyun dünyasına bir misafir daha geliyor. Yapılan yeni paylaşıma göre Venom, Fortnite oyununa geliyor. Ancak baş kötü karakter bu defa hasat peşinde koşacak. Detaylar haberimizde.

Dünya genelinde büyük bir popülaritesi olan Fortnite için Epic Games, her yeni sezon içerisinde oyunculara sunduğu yenilikler ve diğer yayıncılar ile yaptığı anlaşmalar ile Battle Royale oyununa olan ilgili sıcak tutmaya devam ediyor. Geçmişte DC ve Star Wars evrenlerinin yanı sıra John Wick için yapılan anlaşmalar ile oldukça heyecan verici anlar yaşamıştık. Bunlarla birlikte, geçmişte Marvel ile de birçok kez anlaşma gerçekleştirilmişti. Mesela bunlardan bir tanesinde, Merkez Çatışması etkinliği ile sevilen süper kahramanlar Fortnite evrenine dahil olmuşlardı.

Venom Fortinte Oyununa Konuk Olacak

Yakın bir zamanda bir milyon dolar ödüllü Super Series finali gerçekleştirilecek ama bunun öncesinde Epic Games, dört karaktere özel rekabete dayalı haftalık turnuvaların duyurusunu yapmıştı. Bu karakterlerden ilk Daredevil, ikincisi Ghost Rider ve üçüncüsü de Black Widow olmuştu. Dün Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Epic Games, dördüncü ve son karakterin de Venom olacağını duyurdu. Haftalık olarak gerçekleşecek turnuvada, Venom karakterini kazanabilmeniz mümkün olacak.

Dördüncü karakterin Venom olacağı aslında sızdırdığı bilgiler ile büyük itibarı olan kullanıcılar tarafından haftalar önce ortaya dökülmüştü ama bu karakterin görünümü hakkında herhangi bir detay verilemiyordu. Spider-Man karakterinin baş düşmanı, Guff görünümüne benzer olmasına karşın daha tehditkar görünecek. Kendisi aynı zamanda önceki üç karakter gibi planör dahil hasat araçları ile gelecek.

Venom, Ruben Fleischer tarafından yönetilen aynı isimli filmde Tom Hardy tarafından canlandırılmıştı. Bunun öncesinde, Sam Raimi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Spider-Man 3 filminde insan tarafı olan ve Toper Grace tarafından Eddy Brock olarak görülmüştü. O zamandan beri Venom’u herhangi bir Spider-Man filminde görememiş olsak bile, Marvel’s Spider-Man oyununda bahsi geçmişti.