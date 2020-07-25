Venüs Aktif Bir Gezegen Mi? Bilim İnsanları Açıkladı!

Bilim insanları tarafından uzun bir süredir Venüs aktif bir gezegen iddiaları ortaya atılıyordu. Şimdilerde bunun doğru olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Hadi gelin son yapılan araştırmalar ışığında, bu gezegenin aktif olup olmadığına bir göz atalım.

Venüs gezegeninde hareketli tektonik plakalar bulunmuyordu. Daha doğrusu bilim insanları böyle zannediyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda aslında bunun pek öyle olmadığı ortaya çıktı. Bu garip ve sıcak gezegen uzun bir süredir uzay kuruluşlarının ilgi odaklarından birisiydi.

Venüs aktif bir gezegen olma ihtimaline sahip

Dünyada olduğunun tam tersine Venüs'te hareketli tektonik plakalar bulunmaz. Bu durum gezegenin daha fazla dikkat çekmesini sağladı. Bu gezegenin sahip olduğu kalın atmosfer sebebiyle incelemek biraz zordu.

Yapılan son araştırmalara göre, coronae adı verilen halka benzeri yapılar gezegenin aktif olduğunun en büyük kanıtı. Onlara göre bu gezegenden gelen termal verilere bakarak simülasyon geliştirmek bile mümkün. Böylece bu gezegenin aktiflik durumu ve ne zamandan beri volkanik faaliyetlere sahip olduğu görülebiliyor. Fakat %100 sonuç verdiğini ve doğru bilgilere ulaşılmasını sağladığını söyleyemeyiz.

90’lı yılların başında NASA’nın Magellan aracı tarafından toplanan verilerle Yapılan çalışmalar sonucunda; 133 farklı halka benzeri yapı ortaya çıktı. Ateş kuşağı olarak da tanımlanan bu kuşaklar, gezegenin aktif yapısına büyük kanıt sunuyor. Artemis halkası, Dünya’daki en büyük benzeri olan Mauna Loa’dan 17 kat daha gelişmiş. Sizce Venüs gezegeni en az dünya kadar aktif olabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.