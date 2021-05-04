Venüs'te Bir Gün Ne Kadar Sürüyor?

Venüs'ün bir günü ne kadar? Yapılan son çalışma, Güneş Sistemi'nin en uzun gününe işaret ediyor. Venüs'e gönderilen radyo dalgaları, gezegen hakkında pek çok yeni bilgiyi ortaya çıkardı.

Venüs'e radyo dalgaları göndererek elde edilen veriler, Venüs gününün süresinin kesin bir hesaplaması da dahil olmak üzere, Dünya'nın en yakın komşusu hakkında yeni bilgiler sağladı.

Çalışma ayrıca Venüs ekseninin eğimini ve gezegenin çekirdeğinin boyutunu ölçerek, Dünya'nın 'kötü ikizi' olarak adlandırılan esrarengiz gezegen hakkındaki sırları ortaya çıkardı.

Daha önceki tahminler arasında tutarsızlıklar olsa da, güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene kıyasla Venüs'ün en uzun gününe sahip olduğu (gezegenin kendi ekseninde tek bir dönüş için harcadığı süre) zaten biliniyordu.

Çalışma, tek bir Venüs dönüşünün 243.0226 Dünya günde tamamlandığını buldu. Bu, Venüs'te bir günün Dünya'nın bir yılından daha uzun sürdüğü anlamına geliyor.

Venüs'ün bir günü ne kadar?

Araştırmacılar, 2006'dan 2020'ye kadar NASA'nın Kaliforniya Mojave Çölü'ndeki Goldstone Anteninden, Venüs'e 21 kez radyo dalgaları iletti ve Goldstone ve West Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde belirli gezegen özellikleri hakkında bilgi sağlayan radyo dalgalarını inceledi.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmaya liderlik eden Luc Margot, "Venüs, gezegen oluşumunu ve evrimi anlamak için harika bir laboratuar. Galakside muhtemelen milyarlarca Venüs benzeri gezegen var" dedi.

Yeni veriler, Venüs gezegeninin çekirdeğinin yaklaşık 4,360 mil (7,000 km) çapa sahip olduğunu gösterdi. Önceki Venüs çekirdek tahminleri, gözlemsel verilerden ziyade bilgisayar modellemesine dayanıyordu. Margot, çekirdeğinin neredeyse kesinlikle demir ve nikelden oluştuğunu, ancak katı mı yoksa erimiş mi olduğunun bulamadıklarını söyledi.

Venüs kendi ekseni üzerinde neredeyse dik olarak dönüyor, yani ayırt edilebilir mevsimlerden yoksun durumda. Çalışma, Venüs eğimini yaklaşık 2.64 derece olarak hesapladı. Dünya ise yaklaşık 23,5 derece eksen eğikliğine sahip.

Öğrenilen bir diğer kritik bilgi ise Venüs'ün dönüş hızının sürekli değişmesidir. Bilim adamları, günümüzde ölçülen değerin önceki değerlerden daha büyük veya küçük olacağını söylüyor. Ekip, her bir ölçümden günün uzunluğunu tahmin etti ve en az 20 dakikalık farklılıklar gözlemledi.

Margot, Venüs'ün nasıl döndüğüne dair yeni bulguların gelecekteki NASA görevlerine yardımcı olabileceğini ekledi.