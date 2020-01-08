Venüs’teki Volkanlar Aktif mi?

Güneş sistemimiz, insanlığın henüz tam olarak keşfedemediği ilginç bir yer. Güneş sistemi ile ilgili yapılan pek çok araştırma var. Ancak Güneş'e Dünya'dan daha yakın olan Venüs gezegeni ile ilgili çok sayıda araştırmaya rastlamak mümkün değil. Güneş sistemimizde, hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz gezegen diyebiliriz Venüs için.

Üniversiteler Uzay Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen bir çalışma, çok az veriye sahip olduğumuz Venüs gezegeni ile ilgili dikkat çekici bir bilgiyi açığa çıkardı. Bilim insanları Venüs’te aktif volkanlar olabileceğini belirtiyor.

Gezegenin volkanizma geçmişine sahip olduğu biliniyordu. Ancak volkanların aktif olup olmadığı büyük bir soru işaretiydi. Venüs Express uzay aracındaki verileri kullanan bilim insanları, lav akışlarını analiz edebildi ve lavın gezegenin yüzeyine maruz kaldığında nasıl tepki verdiğini gözlemleyebildi. Araştırma ekibi gezegenin yüzeyindeki mevcut lav akışının sadece çok eski zamana dayanmadığını, çok yakın zamanda ortaya çıkan lavların da bulunduğunu belirtti.

Sıcaklık 800 Fahrenhayt'ın Üzerinde

Venüs Orbiter ve Venüs Ekspres uzay araçları tarafından ölçülen, atmosferdeki kükürt dioksitin ani yükselmeleriyle uyumlu volkanlar gözlemlediklerini ifade eden bilim insanları, gezegenin yüzeyinin 800 Fahrenhayt'ın üzerinde bir sıcaklığa sahip olduğunu bu nedenle Venüs ile ilgili araştırmaların sınırlı kaldığını ifade etti.