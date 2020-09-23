Venüs'teki Yaşam Formunun Kaynağı Dünya Olabilir!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar dahilinde Venüs'ün atmosferinde fosfin keşfedildiği duyurulmuştu. Bildiğimiz anlamdaki fosfin, yalnızca canlıların bulunduğu ortamlarda yer alıyor ve bu durum Venüs'te canlı yaşam formlarının olabileceğine işaret ediyor. Bazı araştırmacılar Venüs'teki yaşam formunun kaynağı ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.

Venüs'teki Yaşamın Kaynağı Ne?

Venüs mevcut bilgilerimiz doğrultusunda yaşama uygun bir ortam sunmaktan uzak bir gezegen. Yaklaşık 400 derece yüzey sıcaklığına sahip bu gezegendeki ciddi basınç oranlarından bahsetmemize hiç gerek yok. Bu da bizim gezegenimizde yer alan hemen her organizma için yaşama elvermeyen bir ortam.

Araştırmacılar burada yaşamın nasıl başlamış olabileceğine yönelik bazı senaryolar üzerinde çalışıyor.

Geçmiş dönemlerde Venüs'ün Dünya'ya benzer şekilde yaşama elverişli bir gezegen olduğu biliniyor. Bu, yaşamın kök salması için uygun şartların oluştuğu ilk zaman dilimi olabilir. Bunun ardından organizmalar, gelişen zorlu süreçlere adapte olarak uyum sağlamış ve yaşamını devam ettirmiş olabilir.

Diğer olasılık ise biraz daha ilgi çekici: Venüs'teki yaşam Dünya'dan gitmiş olabilir.

Hayatın bir gezegenden diğerine nasıl yayılabileceğine yönelik pek çok aktif teori bulunuyor. Örneğin gök taşı gibi bazı maddelerin bir gezegenden bir başkasına canlı yaşam formlarını gönderebilmesi teorik olarak mümkün olabilir. Tabii buna benzer bir başka olay da Panspermia olarak adlandırılıyor. Tabii bu, sadece bir görüş.

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