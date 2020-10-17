1921'den Kalma Verem Aşısı COVID-19 Tedavisi İçin Kullanılabilir

1921 yılından kalma verem aşısı COVID-19 tedavisi için kullanılabilir tezi büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanında test edilen Koronavirüs tedavisi verem aşısında yatıyor olabilir. İşte uzmanlardan kritik Koronavirüs aşı açıklaması.

Araştırmacılar halihazırda COVID-19 aşısı geliştirmek için yarışırken, 1921'den kalan bu verem aşısının pandemiyi yavaşlatma potansiyeli tartışılıyor. Verem aşısının COVID-19 hastalığını önleyebileceğini öne süren yeni araştırmalar heyecan yarattı, ancak klinik deneylerin sonuçlarını alana kadar beklemek zorundayız.

İngiltere'deki bilim adamları COVID-19'den kurtarıp kurtaramayacağını görmek için 1921'de geliştirilen BCG (verem) aşısını test etmeye başladı. Neredeyse 100 yıllık olan BCG aşısı, yalnızca 2018'de küresel olarak 1,5 milyon ölümden sorumlu olan ölümcül tüberküloz bakteri türlerinden bazılarına karşı koruma sağlıyor. Şimdi ise Koronavirüs tedavisi için tartışılan bir konu haline geldi: Verem aşısı COVID-19'dan nasıl koruyacak?

Verem aşısı COVID-19 tedavisi için test edilecek

Exeter Üniversitesi'ndeki denemeye yaklaşık 1000 kişi katılacak ve test edilecek verem aşıları, bağışıklık sistemini belirli bir enfeksiyona karşı kalıcı koruma sağlayacak şekilde ayarlandı.

Bilim adamları bu aşıyı yaptıran kişilerde, hastalığa ilk tepki veren bağışıklık hücrelerinin daha uyanık ve olası bir tehdide karşı daha hazır olduğunu keşfettiler. Vücut sağlığı için kuvvetli bir bağışıklık sistemi, hastalıklarla daha fazla savaşabileceği anlamına geliyor.

BCG aşısının önceki klinik denemelerinde, çoğunlukla pnömoni ve sepsis vakalarını azaltarak yeni doğan bebek ölümlerini neredeyse yüzde 38 oranında azalttığı gözlenmişti. Yine aynı şekilde Hollanda'da yapılan deneyler, BCG'nin vücuttaki sarı humma virüsü miktarını azalttığını kanıtladı.

Ayrıca Oxford Aşı Grubundan Prof. Andrew Pollard şunları söyledi: "Aşıların çoğunun çalışma şekli, önlemeye çalıştığınız mikroplara karşı spesifik bir bağışıklık tepkisi oluşturmaktır. Şu anki sorunumuz ise, Koronavirüse karşı tepki verebilen bir aşıya sahip olmamamız."

Şimdilik deney aşamasında olan verem aşısının Koronavirüse karşı koyup koyamacağı henüz bilinmiyor. Koronavirüs aşısı hakkındaki son çalışmaları bu yazımızdan okuyabilir ve Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıdan bağlantıdan ücretsiz indirebilirsiniz.