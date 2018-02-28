Vergi Ödemeleri Elektronik Ortama Tanışıyor

E-Devlet'in gelişmesi çok sayıda uğraş gerektiren işi kolaylaştırdı. Kamu alanındaki bu sanallaşma hızla genişlemeye devam ediyor. Sırada vergi ödemeleri var!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, vergi ödemelerinizi, beyanname ve bildirimlerinizi, dilekçe hatta rapor gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanmasını mümkün kılacak. Tıpkı e-Devlet sistemi üzerindeki gibi, alacağınız bir kullanıcı adı ve şifre sayesinde bu tip hizmetlerden internet üzerinden yararlanabileceksiniz.

Sadece borç ödemekle kalmayacak olan sistem, uzlaşma talebinde bulunulması, mükellefiyet durum yazısı alınması, özelge talep edilmesi, işe başlama bildiriminde bulunulması, tecil talebi gibi çok sayıda genel dilekçenin tek bir tıkla alınmasını sağlayacak. Bu tip uygulamalar, kamudaki uzun sıraları azaltacak ve daha da önemlisi bu basit işlemler için harcanan zaman ve emeği neredeyse sıfıra indirgeyecek. Çalışanlar işlerinden, öğrenciler okullarından olmayacak. Daha da önemlisi işler hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay olacak.

Üstelik internet ortamından alınan bu belgelerin aslından hiçbir farkının olmayacağının garantisini veren Gelir İdaresi Başkanlığının yeni hizmeti İnteraktif Vergi Dairesi'ne hemen buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.