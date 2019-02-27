Vergi Toplamada Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Dönemi Başlıyor

Gelir İdaresi Başkanı Semi Okumuş vergi toplamada yapay zeka döneminin yakın olduğunu söyledi. Okumuş, "büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi tüm unsurları içeren yazılımları tamamladık ve pilot uygulamaları yaptık" açıklamasını yaptı.

Mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden işlemlerini internet üzerinden halletmelerini sağlamak üzerine çalıştıklarını söyleyen Okumuş, Ankara’da düzenlediği toplantı sırasında Gelir İdaresinin üzerinde çalıştığı yeni teknolojileri aktardı.

Bankalar, tapu daireleri ve gümrükler gibi kurumlardan vergilendirmeyi ilgilendiren tüm verileri aldıklarına işaret eden Okumuş, dijitalleşmeyle bu verilerin sistematik şekilde analiz edildiğini dile getirdi. Okumuş, bu kapsamda büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi tüm unsurları içeren yazılımları büyük ölçüde tamamladıklarını ve pilot uygulamalarını yaptıklarını anlattı.

Mükelleflerin formlarını doldururken yaptıkları hataları düzeltecek bir sistem üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Semi Okumuş, ortaya yapay zeka destekli ve tamamen elektronik ortamda bir sistem çıkarmak için uğraştıklarını aktardı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükellef odaklı anlayış çerçevesinde vergi dairelerindeki fiziki ortamı iyileştirdiklerini ve ortak vezne uygulamasına gittiklerini belirterek, mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak için vergicilikte dijital odaklı dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.