Karar Meclisten Geçti: Vergi ve Trafik Cezaları Silindi!

Geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen vergi borcu yapılandırma kanun teklifi Resmî Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Bu kanunla birlikte, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin TL’nin altındaki kamu kurumu alacaklarından vazgeçildi. Ayrıca vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları gibi birçok ceza kapsamı da genişletildi.

Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olduğu hâlde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçlar silinecek. Bu borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor.

2 Bin TL’nin Altındaki Borçlar Silindi

Vergi affı kanunuyla beraber trafik cezalarının silinip silinmeyeceği konusu binlerce sürücünün gündemine geldi. 2 bin TL altındaki borçların silineceği söylendi, 2 bin TL’nin üzerindeki borçlar ise borçluların kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebileceği belirtildi. Böylece vatandaşlar borçlarını daha kolay bir şekilde ödeme fırsatı elde edebilecek.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi durumunda ise ceza asıllarından %25 indirim yapılacak. Alkol, uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında el konulan ehliyetler sahiplerine iade edilecek. Ayrıca kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin de cezaları sıfırlanacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek ve ilk taksit ödemeleri ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacak. Vergi affı kapsamında borç ödeme işlemleri ve başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Trafik cezası olup olmadığından ve son ödeme tarihinden emin olamayan sürücüler, e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama işlemi gerçekleştirebilecekler.

Türkiye’de birçok kişi, vergi ve trafik cezaları nedeniyle zor durumda kalmıştı. Bu af kanunu, vatandaşların borçlarını ödeme konusunda daha fazla kolaylık sağlayacak ve birçok kişinin rahat bir nefes almasını sağlayacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı elde edebilecekler.