Veri Aktarma Rekoru Kırıldı

Veri aktarım teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdüren DE-CIX Frankfurt, bir başka veri aktarım rekoru ile karşımıza çıktı. Şirket daha önce Eylül ayında kırdığı saniyede 7.1 terabit veri aktarım rekorunu, saniyede 8.1 terabit olarak güncelledi.

DE-CIX Frankfurt, dünyanın en hızlı veri akışına sahip İnternet Değişim Noktası olarak, veri aktarım rekorları kırmaya devam ediyordu. Sadece birkaç hafta içerisinde rekorunu tazeleyen DE-CIX, önemli bir başarının altına imza atmış oldu.

DE-CIX Teknoloji Bölüm Başkanı Thomas King konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu rekor sadece bizim global pazardaki pozisyonumuzun altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda Frankfurt bölgesinin dünya genelinde ne kadar önemli bir veri üssü olduğunu da gösteriyor. Uzun yıllardır veri akışı ile ilgili gözlemlerimizi ve DE-CIX Frankfurt’ta bu yönde müşterilerimizden gelen dönüşleri ortaya koyan bu gelişmeden mutluyuz. Bu veri rekoru tamamen, yılın başından beri bağlı kapasitede yaşanan artış ile açıklanabilir. Burada bizi neredeyse 950 bağlı kapasiteye ulaştıran yüzde 10’dan fazla bir artıştan bahsediyoruz. Bu dönemde bu rekoru getiren diğer bir faktör ise internet kullanıcılarının online oyun ve online platformlardan film izleme gibi aktiviteleri sevmeleri. Tüm bu birleşenler bizi böylesi bir rekora ulaştırdı.”

İnternet Değişim Noktası, farklı internet operatörlerinin karşılıklı anlaşmalar sonucunda, verilerini birbirlerine aktarmalarına yarayan, fiziki altyapıların genel adıdır. Bölgenizdeki internet değişim noktaları ne kadar hızlı veri aktarabilirse, bir operatörden diğer operatöre bağlanma hızınız yükselir ve daha kaliteli internet deneyimi elde edersiniz.