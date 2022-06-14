Kullanıcıların Verilerini Çalan Bu Android Uygulamalarına Dikkat!

Kullanıcıların verilerini ve paralarını ele geçirmeyi hedefleyen Android uygulamaları ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen zararlı uygulamalar, Google tarafından yasaklandı. Peki, listede hangi uygulamalar bulunuyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Akıllı telefonlar, anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları gibi uygulamaların yaygınlaşması ile beraber hayatımızın bir parçası hâline geldi. Vaktinin büyük bir kısmını akıllı telefonlarda geçiren çoğu kullanıcı, gün içerisinde çeşitli uygulamalar yükleyebiliyor.

Google Play Store isimli resmî Android mağazasında masum gibi görünen ancak oldukça tehlikeli olan bazı uygulamalar yayımlanabiliyor. Mağaza üzerinden yayımlanması için uygulanan testleri atlatan uygulamalar, kullanıcıların güvenliğini, gizliliğini ve hatta parasını tehdit ediyor.

Android platformunda her yıl çeşitli zararlı uygulamalar tespit ediliyor. Phone Arena'daki habere göre güvenlik araştırmacıları, Google Play Store’da çeşitli zararlı uygulamalar keşfetti. Araştırmacılar bunun üzerine durumu Google’a bildirdi. Yazılım devi ise söz konusu uygulamaları mağazadan kaldırdı.

Paylaşılan listede yer alan uygulamalardan bir tanesi bile cihazınızda yüklüyse gizliliğiniz, güvenliğiniz ve paranız güvenliğiniz önemli ölçüde tehlikede demektir. Dolayısıyla söz konusu uygulamaları akıllı telefonunuzdan kaldırmanız büyük önem taşıyor.

Kullanıcı Verilerini Çalan Android Uygulamaları Neler?

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Yukarıda güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen yeni zararlı uygulamaların listesi bulunuyor. Listedeki uygulamalar her ne kadar Google Play Store’dan kaldırılmış olsa da bu zamana kadar dünya genelinde 50 binden fazla indirildi.

Söz konusu uygulamaların on binlerce kez indirilmesi, tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Daha önce tespit edilen bazı zararlı yazılımlar ise şu şekilde:

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Akıllı telefonunuza daha önce yukarıdaki uygulamalardan birini yüklediyseniz, güvenlik ve gizlilik açısından hemen silmeniz gerekiyor.