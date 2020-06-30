Veri Güvenliği Hiç Olmadığı Kadar Tehlikede!

Her ne kadar birçok kişinin aklına ilk başlarda gelmese bile veri güvenliği en önemli sorunlarımız arasında yer alıyor. Özellikle de sosyal medya platformlarının bu kadar arttığı bir zamanda, problem normalden çok daha fazla can sıkabiliyor.

Yapılan son araştırmaya göre, 2019’da yaşanan tüm veri ihlallerinin %29’unda kimlik bilgisi doldurma saldırısının kullanıldığı ifade ediliyor. Bu rakam gerçekten de büyük bir skandal boyutunda. Üstelik skandallar sadece bununla sınırlı değil. Dünya üzerinde 9 milyar adet kullanıcı bilgisi ele geçirilmiş durumda.

Veri güvenliği karanlık işlerle tehlikeye atılıyor

Kimlik bilgileri çalınan insanlar ilk başlarda bunun kötüye kullanılma ihtimali olmadığını düşünebilir. 2 Dolara Dark Web’de satılan bu bilgiler kullanıcıların mağduriyetine neden olabiliyor. Üstelik bu saldırılar henüz yeni değil. Uzun bir süredir bu ve buna benzer saldırıların olduğu biliniyor.

Hackerlar bütün hesapları çalarken son derece tanıdık platformları bile kandırabiliyor. Disney+ platformunda da yine aynı şekilde veri hırsızlığı yaşandı. Milyonlarca kullanıcının verisi hackerların eline geçti. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun; tamir edilmesi çok zor ve son derece güçlü parolalar oluşturulmasını önerdi.

Konuşmasının devamında ise iki faktörlü doğrulamanın çok daha büyük bir güvenlik sağlayacağını ifade etti. Web sitesi geliştiren kişilerin, web sitelerinde CAPTCHA'lar ve MFA gibi mevcut her türlü karşı önlemleri kullanması da hackerlere karşı alınabilecek son derece önemli savunma hatlarından bir tanesini oluşturuyor. Peki sizin veri güvenliği ile ilgili nasıl önerileriniz olabilir yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.