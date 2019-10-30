Veri Güvenliğinin Gölgesinde Ezilen Apple

Ürettiği cihazların her açıdan çok güvenli olmasıyla övünen Apple şirketi, bazı durumlarda bu konunun ağır problemlerini yaşayabiliyor. İşte haberimizin detayları.

Apple CEO'su Tim Cook tarafından dile getirilen veri güvenliğinin Apple için her şey olduğu fikri artık sorgulanmaya başlandı. Apple Store içerisinde yer alan binlerce uygulamayı sırf veri güvenliği nedeniyle kaldıran şirket, bugünlerde politikasını sorguluyor.

Veri güvenliği Apple çalışmalarını yavaşlatıyor

Daha önceki haberimizde yer verdiğimiz üzere Apple şirketi Siri ile ilgili çalışmalarını yürütürken daha çok insanlardan veri almaya çalışıyordu. Bu durum veri güvenliğini tehdit etmeye başlayınca Apple çalışmalarını durdurdu.

Normal şartlarda eğer insanlardan bilgi alınmaya devam edilseydi, Siri platformun çok daha akıllı bir hale gelecekti. Ancak Apple bunu veri güvenliği nedeniyle yapmadı ve Siri gelişimi durdu. Yine benzer şekilde kendi uygulamalarında yer alan yapay zekayı daha gerçekçi forma getirmeye çalışan şirket, veri güvenliği nedeniyle çalışmalarına çok büyük hız veremiyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde Apple şirketinin veri güvenliği politikaları, kullanıcıları korusa bile şirket için pek yararlı olmuyor. Apple ekibi şu anda bu stratejileri ile ilgili önemli bir tartışma yaşıyor. Sizce Apple güvenilir olma ve gelişim gösterme arasındaki dengeyi nasıl kuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.