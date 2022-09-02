Veri İhlali Sonrası PTT'ye Ait Pek Çok Kişisel Veri Çalındı

PTT'de geçtiğimiz günlerde önemli bir veri ihlali gerçekleşti. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı'na kötü niyetli kişiler tarafından zararlı yazılımlar üzerinden yapılan erişim sayesinde PTT çalışanlarının pek çok kimlik bilgisine ve veri tabanı yedeklerine erişim sağlandı.

PTT ve KVKK'nın duyurduğu bu veri ihlali büyük çoğunlukla PTT çalışanlarının kişisel verilerini içeriyor. Anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi önemli kimlik verilerinin bulunduğu ihlalde ayrıca 3.2 GB boyutunda bir veri tabanı yedeğinin de ele geçirildiği ve PTT sitesine dair pek çok dosyanın da kaybedildiği bildiriliyor.

İhlalden 38 Bin Kayıt Etkilendi

İhlal 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilirdi ve 30 Ağustos tarihinde tespit edildi. Şu anda yaklaşık 38 bin kayıtın ihlalden etkilendiği tahmin ediliyor. KVKK'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde: