"Veri İhlaline Karşı Hukuki Tedbir Alınmalı!"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK), 2019’da 35 veri ihlali bildirimi yapıldı ve 1 milyondan fazla kişi bu durumdan etkilendi. Bankacılık, turizm, sağlık ve havacılık gibi birçok kişisel verinin işlendiği sektörlerden gelen veri ihlali bildirimleri ise dikkat çekti.

KVKK’ya bildirilen ihlallerden daha fazlasının gerçekleştiğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal’a göre veri ihlallerine karşı şirketlerin gerekli hukuki ve teknik tedbirleri birlikte alması gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına dair yapılan düzenlemeler, şirketlere cezanın kesilmesine sebep oluyor.

Gün geçtikçe veri kavramının önem kazandığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Günal, veri ihlaline karşı şu ifadeleri kullandı:

“Veriler ve özellikle kişisel veriler konusu, daha da dikkat edilmesi gereken bir konu haline geliyor. 2019 yılında kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilincin insanlarda yer almaya başladığına tanık olduk. 2020 yılında da kişisel verilere daha dikkatli yaklaşılacağı ve hassasiyetin iyice yerleşeceği bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, idari otoritenin uyguladığı cezalar da artış gösterecektir.

Şirketlerin ceza mağdurlarından olmamak için KVKK’ya uyum sürecini tamamlaması ve hukuken gerekli tüm düzenlenmelerin ve teknik hazırlıkların avukatlar ve siber güvenlik uzmanları vasıtasıyla yapılması gerekiyor.”

Veri ihlallerinin artış göstermesindeki en önemli nedenin dijital dünya ve ona hazırlıklı olmayanların olmasından kaynaklandığı dile getiriliyor. Ciddi tehditleri içerisinde barındıran dijital dünyaya yönelik ülke yönetimlerinin savunma mekanizmalarını güçlendirdiğine dikkat çeken Günal, gelecek yıllarda bu durumun daha da ağır ve çeşitlilik göstereceğini belirtiyor.