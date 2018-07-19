Veri İhlalleri Türkiye'ye Milyon Dolarlar Kaybettirdi

Dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden IBM, Ponemon Enstitüsü ile birlikte oldukça ilginç bir çalışmanın altına imza attı. IBM Güvenlik ve Ponemon Enstitüsü, “veri ihlali ülkelere ne kadara mal oldu?” sorusunun cevabını verdi.

Bilgisayar korsanları tarafından yapılan saldırıların sonucunda sistemlere verilen zararları hesaplamak için çalışma düzenleyen IBM, geçtiğimiz seneye göre ortaya çıkan maliyetlerin yüzde 6,4 oranında arttığını belirtti. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin veri ihlalleri sebebiyle milyonlarca dolar kaybettiği ortaya çıkarılırken, en çok para kaybeden ülkeler de listelendi. Türkiye’nin veri ihlalleri sebebiyle 2 milyon dolardan fazla para kaybettiğini belirten IBM tarafından hazırlanan listenin tamamıysa şöyle:

Veri ihlalleri sebebiyle en çok para kaybeden ülkeler

12- Brezilya - 1.24 milyon dolar

11- Hindistan - 1.77 milyon dolar

10- Türkiye - 2.16 milyon dolar

9- Avustralya - 2.53 milyon dolar

8- Güney Afrika - 2.88 milyon dolar

7- Japonya - 3.38 milyon dolar

6-İtalya - 3.43 milyon dolar

5- İngiltere - 3.68 milyon dolar

4- Fransa - 4.27 milyon dolar

3- Almanya - 4.67 milyon dolar

2- Kanada - 4.74 milyon dolar

1- ABD - 7.91 milyon dolar