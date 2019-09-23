Veri Korsanları Ülkenin Tamamını Ele Geçirdi

Günümüzde birçok kişi savaşlardan ve sağlık problemlerinden endişe etse bile, aslında en büyük sorunlardan birisi de veri hırsızlığı. Her ne kadar fiziksel bir etkisi bulunmasa bile, verilerin çalınması başka ciddi problemlere neden olabiliyor. İşte veri korsanlarının yaptığı büyük hırsızlık.

Güney Amerika ülkesi olan Ekvador bugüne kadar sakin bir ülke olarak görülüyordu. Ancak veri hırsızlarının ülkenin bütün bilgilerini çalmasıyla birlikte, bir anda haberlere konu oldu. Ekvador vatandaşlarının; isimleri, doğum tarihleri ve çeşitli finans bilgileri ile birlikte kimlikleri de veri korsanları tarafından çalındı.

Veri korsanları 18 GB bilgi sızdırdı

11 Eylül tarihinde ekvador'un bilgisayar acil müdahale ekibi, duruma müdahale etti ve sızıntıyı durdurdu. Novaestrat isimli bir firmanın, verileri çaldığı da ortaya çıkmış oldu. Bunun üzerine Ekvador'lu yetkililer, Novaestrat şirketinin genel müdürünü gözaltına aldı.

Veri sızıntısına tam olarak ne zaman başlandığı bilinmese bile uzun bir süredir ara ara bu tür sızıntıların yapıldığı fark edildi. Ekvador polisi tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık olarak 20 milyon kişinin verileri sızdı. Ancak bu veriler arasında ölenlerin bilgileri de bulunuyor.

Veri korsanlarının aktif olarak saldırıda bulunduğu ülkelerin sayısı her geçen yıl giderek artıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Şili'ye saldırıda bulunan bu veri korsanları, ilerleyen zamanlarda İngiltere ve ABD gibi ülkelerle birlikte Kanada'ya da saldırdılar. Peki sizce de veri korsanlarına karşı yeterince önlem alınıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.