Veri Madencileri Fortnite'ın "İnşasız" Modunun Kalıcı Olacağını Söylüyor

Epic, kısa süre önce Fortnite'ın varsayılan modundan inşa mekaniğini kaldırdı ve bu değişiklik, Doctor Strange tarafından sürpriz bir görünümle biten karmaşık bir hikâye fragmanı aracılığıyla açıklandı.

Bu değişikliğin geçici bir yenilik olması gerekiyordu ancak inşa mekaniğinin kaldırılmasının yeterince popüler olması durumunda kalıcı bir seçenek olabileceği de tahmin ediliyordu. Bu nedenle birden fazla veri madencisinin Epic'in aslında inşasız oyun modunu tam zamanlı olarak sürdürmeyi planladığına dair kanıtlar keşfetmesine pek şaşırmamak gerek. TweaBR atmış olduğu tweet'te "8 gün sonra kullanıma sunulacak 'İnşa Yok' modunun adı 'Tek Oyunculu—İnşasız Battle Royale' olarak adlandırılacak. Ayrıca İkili, Üçlü ve Takım halinde oynama seçenekleri de bulunacak." ifadelerinde bulundu.

HypeX de bu iddiayı doğruladı ve bir süre sonra "her zaman oynanabilir ayrı İnşasız modların" olduğunu ve ayrıca çoğu yükleme ekranında bu ipucunun geçtiğini belirtti.

Seems like Epic IS planning to keep a No-Building modes, here are some signs/proofs 🔥



- There's SEPARATE No-Building modes that they can enable ANYTIME after this limited time event ends

- They changed most loading screen tips to say "In modes with building enabled ..." pic.twitter.com/SvQ5SkbCit