Veri Skandalının Merkezindeki Facebook’a ABD’de Soruşturma Açıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Facebook’un Cambridge Analytica skandalının ortaya çıktığı dönemde yatırımcıları yeteri kadar uyarıp uyarmadığı konusunda sosyal medya devine soruşturma açtı.

ABD’nin en saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Perşembe günü sayfalarına taşıdığı haberde, SEC’in Facebook’tan Cambridge Analytica’nın kullanıcıları verilerini izinsiz kullanması hakkında ne kadar bilgisi olduğuna dair rapor istediği ifade ediliyor.

Başkan Donald Trump’ın 2016 yılındaki seçim kampanyası yanı sıra Birleşik Krallık’taki Brexit sürecinde de kilit rol oynayan Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, 87 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağlayarak, psikografik yöntemlerle ileri propaganda teknikleri uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonunda ifade veriyor.

Haberde ayrıca, SEC’in söz konusu veri skandalında Facebook’un nasıl bir risk analiz stratejisi uyguladığını da öğrenmek istediği belirtiliyor. Sosyal medya devinin, bu dönemde yatırımcıları yeterince uyarıp uyarmadığı ise mercek altına alınacak en önemli konu başlığı olacak.

SEC kurulduğu tarihten bu yana federal menkul kıymet yasalarını uygulama, menkul kıymetler endüstrisini düzenleme ve ABD’deki şirketlerin faaliyetlerini soruşturma gibi daha birçok misyona sahip. SEC ayrıca şirketlerin hissedarlarını ve yatırımcılarını şeffaf biçimde bilgilendirip bilgilendirmediğini de denetliyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin kullanıcı verilerinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili olarak 11 Nisan'da ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonunda ifade vermişti. Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalında kullanıcıların verilerini koruyamadıklarını ve bunun tamamen kendi hatası olduğunu söylemişti.