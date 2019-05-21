Veri Skandalları Facebook'un Eleman Bulmasını Zorlaştırıyor

Sosyal medya devi Facebook’un, Cambridge Analytica şirketiyle yaşadığı 'veri skandalı' sonrasında yetenekli eleman bulmakta zorlandığı belirtiliyor. Şirketin güvenilirliği azaldığı için yetenekli insanlar artık Facebook’u eskisi kadar çok tercih etmiyor.

Skandal sonrası sosyal medya şirketine, iyi üniversitelerden mezun, yetenekli kişiler tarafından yapılan başvuruların azaldığı ve iş tekliflerini kabul etme oranlarında düşüş yaşandığı bildirildi. CNBC’de yer alan detaylara göre, Facebook’un yazılım mühendislerine yaptığı iş tekliflerinde 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma oldu. Ayrıca 2017-2018 yılları arasında yüzde 85 olan yeni mezunlara iş teklifleri oranı, 2018 yılının Aralık ayında yüzde 35 ile 55 seviyelerine geriledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan birkaç eski personel alım uzmanı, Facebook ile iş görüşmesi gerçekleştiren adayların şirketin gizlilik politikaları konusunda eskiye göre çok daha fazla soru sorduğuna dikkat çekti. Daha önce Facebook’ta çalışmış olan personel alım uzmanları, 2018 yılındaki Cambridge Analytica skandalından sonra şirketin iş tekliflerinde büyük oranda düşüş yaşandığını belirtti.

İş Başvuruları Azaldı

Facebook, 87 milyon kullanıcısının verilerini uygunsuz olarak Cambridge Analytica adlı şirkete satmış ve bu veriler, ABD Başkanı Donald Trump’un 2016 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında reklam çalışmaları için kullanılmıştı.

Bu ve benzer skandalların, şirkete başvurmayı düşünen adayların ilgilerini olumsuz etkilediği ve işe alım uzmanları arasındaki motivasyonu azalttığı belirtiliyor. Haberde ayrıca, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin, Facebook’tan gelen iş tekliflerine çeşitli nedenlerle olumsuz yanıt verdiğinden bahsedildi. CNBC’ye konuşan Facebook sözcüsü Anthony Harrison ise, bu sayıların tamamıyla yanlış olduğunu ve Facebook’un her zaman çalışanlar için en çok tercih edilen şirketlerden biri olduğunu söyledi.