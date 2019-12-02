Veri Toplama Nedeniyle Google için Soruşturma Başlatıldı

Dünyanın en büyük kullanıcı veritabanını barındıran şirketlerinden biri olan Google'a veri toplama ve kötüye kullanma suçundan dolayı soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı başlatan Avrupa Birliği, kullanıcıların daha rahat bırakılmasını istiyor.

Geçtiğimiz gün Google'ın veri topladığı iddialarını resmileştirmek istediğini belirten Avrupa Birliği, soruşturma kapsamında Amerikan şirketinin arama servislerini, online reklamlarını, online ve hedefli hizmetler gibi çalışma alanlarını mercek altına alacak. Eğer bu konularda toplanan veriler kullanıcının izni dışında kullanıldıysa, şirkete ağır bir ceza gelebilir.

Google'ın topladığı verileri nasıl kullandığını ve bu verilerin hangi yollardan geçerek kazanç haline dönüştüğünü izleyeceklerini söyleyen Avrupa Birliği, Google'dan sonra Facebook, Amazon gibi şirketleri de mercek altına alabilir. Avrupalı vatandaşların güvenliğini sağlamayı planlayan AB'nin karşısında duran Google ise kendine güveniyor.

Kullanıcıların verilerini istedikleri zaman yönetebileceklerini, silebilecekleri ve transfer edebileceklerini dile getiren Google, veri konusunda şeffaf olduklarını söyledi. İnternet kullanıcılarından tutun da mobil tarafa kadar pek çok sektörde veri sahibi olan Google'a bu araştırma sonucunda neler olacağını göreceğiz.