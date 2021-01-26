Veriler Yanlış Girilince Bölge Boşuna Karantinaya Alındı

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde koronavirüs vaka sayıları yanlış hesaplandı ve bölge boşuna karantinaya alındı. İşte konu hakkında merak edilen detaylar.

Vaka Sayıları Yanlış Hesaplandı: Bölge Karantinaya Alındı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde vaka sayıları hesaplanırken bir hata yapıldı ve bölge kırmızı bölge olarak ilan edildi. Lombardiya bölgesinde verilerin yanlış hesaplandığı anlaşılmasının ardından yeniden turuncu bölge durumuna geçiş sağlandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Lombardiya bölgesinin risk derecesinin yerel yönetim tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

T24'ün haberine göre, Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti de yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.

Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS'nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia etmekte. Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini açıkladı.

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Aşağıda yer alan bağlantıdan ülkemizde son duruma ve aşı tablosuna göz atabilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.